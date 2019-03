NASA će za nadolazeći put na Mjesec raketu najvjerojatnije - iznajmiti

Uz sve izvjesnije okolnosti vezane uz razvoj SLS rakete, američka agencija bi za slanje sonde na let prema Mjesecu mogla pribjeći rješenjima koja nude SpaceX i United Launch Alliance

Prema najnovijem izvješću The Vergea , NASA nije sigurna hoće li do 2020. uspjeti lansirati obećanu misiju na Mjesec pod imenom EM-1. Uslijed rezova budžeta koje je predložio američki predsjednik i niza konkretnih tehnoloških poteškoća, NASA se mora nositi i sa sve većom cijenom projekta SLS, moćne transportne rakete koja je američku kapsulu za posadu Orion i europski sustav za napajanje i održavanje ESM trebala dovesti u Mjesečevu orbitu.

Podsjetimo, NASA već jako dugo planira slati kapsulu za posadu Orion na trotjedni put oko Mjeseca pod imenom Exploratiom Mission 1 iliti EM-1. Let je također trebao poslužiti kao svojevrsni debi SLS sustava kojeg NASA razvija već deset godina te koji bi trebao postati najmoćnijom raketom na svijetu. Ciljani datum za EM-1 već je nekoliko puta odgađan zbog tehnoloških izazova i visoke cijene same rakete - NASA je u jednom trenu za let ciljala 2017., no prema svemu sudeći, neće ništa biti ni od onog najavljenog za 2020.

Tehnološki izazovi

Let do Mjeseca je vrlo zahtjevan zadatak kojeg barem trenutno ne može obaviti niti jedna privatna kompanija. Ono što NASA-i treba je letjelica koja će Europski servisni modul i kapsulu Orion povesti na let oko Mjeseca. Za cjeloviti put bila je namjenjena raketa SLS, no čini se da će se morati pribjeći alternativnom planu. Misija EM-1 bit će izvedena kroz dva lansiranja pomoću dvije odvojene komercijalne rakete. Prva će kapsulu i modul ovesti u orbitu, dok će ih druga pokupiti i dovoljno ubrzati da mogu odletjeti do Mjeseca.