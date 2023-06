Ponešto za svakog: Ovo su Capcomovi gejming aduti koje ćemo igrati u 2023. i 2024.

Nakon što su nadolazeće naslove predstavili Xbox, Ubisoft i Sony, nakon što smo pogledali hrpu foršpana iz Summer Game Festa, došao je na red i Capcom. Japanski proizvođač već je do sad imao dobru godinu zahvaljujući Street Fighteru 6 i novoj verziji Resident Evila 4. Nova prezentacija je, tim rečeno, imala dio posvećen postojećim serijalima poput Mega Mana, Resident Evila, Street Fightera i Monster Huntera, no puno je veći fokus bio na novijim igrama poput Path of the Goddess, Exoprimal i Pragmati.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess