Ovo su najbolje videoigre prve polovice 2023.

Hi-Fi Rush je zbilja jedinstven naslov i to ne po dizajnu, već po načinu na koji je došao na tržište. Igru su najavili i izdali doslovno u istom danu. Tango Gameworks najviše je poznat po The Evil Withinu i Ghostwire: Tokyu, no Hi-Fi Rushem tim se udaljio od horora i približio estetici Devil May Crya s hrpom šarenih elemenata. Sva borba u Hi-Fi Rushu vođena je glazbom koja općem kaosu dodaje elemente strukture. Ako volite neobične akcijske avanture s puno stila, ovom igrom ne možete promašiti.

Nintendo je dolaskom Breath of The Wilda napustio tradiciju Zelde i uveo serijal u prekrasan otvoreni svijet - meditativnu avanturu smještenu u prostranstva prekrasnog Hyrulea. Link više nije morao ići od tamnice do tamnice, slažući hrpe slagalica kako bi završio igru. Novi nastavak Legend of Zelde daje vam nesmiljeni osjećaj slobode i istraživanja, nadogradivši Breath of The Wildove zelene krajobraze s još dva paralelna bioma: mračnim podzemljem i nevjerojatnim letećim otocima. Tears of the Kingdom je toliko otvoren i prostran da Breath of The Wild ponekad izgleda kao njegova oskudna kopija. Problem s količinom stvari za istraživanje i praktički trostrukim prostranstvom do neke mjere ubija koncept opuštenog istraživanja osjećajem blage prezasićenosti. Unatoč tome, nova Zelda predstavlja iznimnu avanturu koju ćemo dugo pamtiti.

