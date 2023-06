Ovo su najveći foršpani novog Summer Game Festa

Geoff Keighley se vratio s još jednim ljetnim rafalom foršpana za nadolazeće igre. Summer Game Fest 2023. predstavio je niz velikih i malih naslova iz svih kutaka gejming industrije. Tako smo dobili novi pogled na igre poput Mortal Kombat 1, Final Fantasy VII Rebirth i Alan Wake 2, najave za nove sezone Fortnitea i Call of Duty: Modern Warfarea 2, pa čak i najavu igara poput Prince of Persia: The Lost Crown i Sonic Superstars.

Za početak Summer Game Festa, Ubisoft je otkrio potpuno novu igru serijala Prince of Persia. Potpuno odvojena od remakea The Sands of Time, ovo je 2D akcijska igra predstavljena s rap glazbom iz 2020. i dizajnom likova koji izgleda kao da je pokraden iz Fortnitea. Riječ je o novom naslovu koji je fokusiran na akciju, s Princem koji se bori protiv velikih bosseva te koristi razne borbene sposobnosti. Da se ne zove Prince of Persia, nikad ne bismo rekli da je riječ o članu franšize.

Prince of Persia: The Lost Crown izlazi 18. siječnja 2024.

Prvi detaljan pogled na Mortal Kombat 1