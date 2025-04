Ponestaje vam prostora na računalu s Windowsima? Evo što možete učiniti

Međutim, s vremenom se te datoteke mogu nakupiti, pa biste se mogli suočiti s porukom upozorenja da vaše računalo ima malo prostora za pohranu. Srećom, Windows ima jednostavno rješenje za to – sustav kompresije datoteka.

Ako primijetite da je pristup tim datotekama postao značajno sporiji, možete onemogućiti kompresiju slijedeći iste gore navedene korake i poništavajući odabir opcije Compress content to save disk space.

Ova metoda radi izravno unutar File Explorera i komprimira datoteke u hodu. To znači da ih i dalje možete otvarati i koristiti bez ručnog raspakiranja.

Također, imajte na umu to da su neke vrste datoteka - poput JPEG-ova, MP4-ova i PDF-ova - već komprimirane po dizajnu. I dalje ih možete komprimirati u arhive za organizaciju ili dijeljenje, ali ušteda prostora može biti minimalna.

Stvorite ZIP arhivu

Komprimiranje datoteka u arhivu još je jedan praktičan način komprimiranja datoteka. Najčešće se koristi za dugoročno pohranjivanje datoteka - poput sigurnosnih kopija - ili za dijeljenje datoteka s drugima.

Postupak za dodavanje datoteka u zip arhivu pomoću ugrađenih alata sustava Windows:

desnom tipkom miša kliknite na datoteku ili mapu

odaberite Send to > Compressed (zipped) folder.

Windows će stvoriti .zip datoteku na istom mjestu na kojem su pohranjene izvorne datoteke.

Datoteku možete kasnije raspakirati dvostrukim klikom na nju i izdvajanjem njezinog sadržaja bilo gdje na računalu.

Drugi alati za kompresiju koje vrijedi isprobati

7-Zip je besplatan i podržava mnoštvo formata, kao što su 7z, ZIP i TAR, te ima neke od najboljih stopa kompresije od bilo kojeg od ovih programa.

PeaZip je također besplatan te dolazi s čistim, jednostavnim sučeljem i mnogim različitim opcijama formata. Ako radije pohranjujete podatke i datoteke s malo više sigurnosti, možete koristiti i značajke šifriranja.

Također možete isprobati WinRAR. Postoji inačica za koju se plaća, no probna verzija praktično nikad ne istječe.

Ne komprimirajte sve datoteke

Prije no što se bacite na posao, razmislite o tome koje ćete datoteke komprimirati.

Nemojte to raditi sa sistemskim datotekama, onima važnima, kojima pristupate svakodnevno ili često, kao i s aktivnim projektima koje trenutno ne trebate sigurnosno kopirati ili dijeliti, piše Make Use Of.