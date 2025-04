Našli ste tajanstvenu mapu u Windowsima? Nemojte je brisati

Mapa, obično C:\inetpub, prazna je i povezana je s Microsoft Internet Information Services (IIS).

Bit će kreirana kada instalirate sigurnosne zakrpe, kako bi smanjila mogućnost zlorabe propusta povezanog uz povećanje privilegija unutar Windows Process Activation, klasificiran kao CVE-2025-21204.

Taj propust, koji može dati zlonamjernom softveru na sustavu ili lažnom korisniku pristup upravljanju datotekama na razini sustava, ispravljen je u travanjskom paketu Patch Tuesday. Instaliranje zakrpe na izdanjima Windows 11 i 10 stvorit će direktorij kao dodatnu zaštitu.

Novu mapu ne bi trebalo brisati ni u slučaju kad IIS nije aktivan na uređaju koji koristite.

Što ako ste ju već obrisali?

Mapa inetpub nije novi koncept - administratori koji pokreću IIS vide je godinama. Koristi se za pohranu skriptnih datoteka web poslužitelja, sadržaja web odredišta i drugih dijelova.

U slučaju CVE-2025-21204, mapa je stvorena s pristupom samo za čitanje na sistemskoj razini kako bi se blokiralo neki oblik iskorištavanja eskalacije privilegija koji nije javno objavljen.

Ako ste ga izbrisali nakon primjene zakrpe, postoji rješenje.

Otvorite Windows Control Panel, pa Programs and Features.

S lijeve strane vidjet ćete Turn Windows features on or off. Pomaknite se prema dolje dok ne pronađete IIS i kliknite OK nakon što ga označite.

Mapa će se ponovno stvoriti s ispravnim dozvolama na sistemskoj razini. Zatim možete isključiti IIS i ponovno pokrenuti računalo, piše Register.