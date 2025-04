Ovih pet aplikacija za Windows možete obrisati odmah

Nekada je ova aplikacija bila pristojna opcija za najam ili kupnju pojedinačnih filmova i emisija. No, situacija se dramatično promijenila.

4) Microsoft 365 Copilot

Microsoft ima naviku zbunjivati ​​korisnike čestim rebrendiranjem. Najnoviji primjer je prelazak s Office 365 na Microsoft 365, a sada na aplikaciju Microsoft 365 Copilot. Iako novo ime naglašava integraciju s Microsoftovim asistentom pokretanim umjetnom inteligencijom, Copilotom, sama aplikacija mnogim korisnicima može se činiti nepotrebnom.

Unaprijed je instalirana na Windows 11 i služi kao središnje središte za pristup Wordu, Excelu, PowerPointu i drugim Microsoftovim alatima, s integriranom podrškom za umjetnu inteligenciju.

Obećava pojednostavljenje produktivnosti omogućujući vam stvaranje, upravljanje i dijeljenje sadržaja, pod pretpostavkom da aktivno koristite te Office aplikacije i imate pretplatu na Microsoft 365. Ali, ne nudi puno korisnih funkcija. Praktičnija alternativa moglo bi biti web odredište Microsoft 365, za koje možete stvoriti prečac na radnoj površini ili izborniku Start.

5) Microsoft News

Microsoft News je aplikacija koja pruža personalizirane vijesti, slično Google News Feedu. Iako može biti korisna, već je dostupna u drugim dijelovima sustava.

Na primjer, gotovo identičnom feedu vijesti možete pristupiti pomoću ploče Widgets na računalu. Pruža ažurirani sadržaj u čistom i učinkovitom rasporedu, eliminirajući potrebu za otvaranjem same aplikacije. Microsoft Edge također uključuje prilagodljivi prikaz vijesti na svojoj početnoj stranici, piše Make Use Of.