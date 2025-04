Dijelovi Windowsa 95 i Minecrafta bit će sačuvani za buduće naraštaje

Soundtrack Volume Alpha za Minecraft tek je drugi glazbeni komad iz svijeta igara dodan u ovaj registar. Pridružuje se kultnoj temi za Super Mario Bros, koja je uvrštena 2023. godine.

Zvučnu podlogu za lansiranje popularne sandbox igre skladao je i izveo Daniel Rosenfeld pod umjetničkim imenom C418.

Osim Windowsa i Minecrafta, u National Recording Registry također su uvrstili originalnu broadwaysku snimku Hamiltona, album Milesa Davisa Bitches Brew i singl Celine Dion My Heart Will Go On, piše Engadget.