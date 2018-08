Pogledajte koliko točno korisnika Facebook ima i zašto se treba zabrinuti oko Europe i tinejdžera

Najveća društvena mreža na svijetu se ove godine našla pred zidom i po prvi put broj korisnika u Americi stagnira, a u Europi pada. Pogodili su ih ogromni gubici s padom vrijednosti dionica, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka te skandal Cambridge Analytica. No, izgleda kako čelni čovjek Mark Zuckerberg ne odustaje tako lako. Facebooku stalno dodaje nove alate i značajke te se igra s dodacima proširene stvarnosti kako bi privukao mlađe korisnike kojih je sve manje

Iako broj korisnika ove mreže na mjesečnoj razini raste, ne raste onoliko koliko bi osnivač Mark Zuckerberg volio. Prema Statisti, statističkom portalu, Facebook je na kraju drugog kvartala ove godine zabilježio preko dvije milijarde i 200 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, što je porast za 38 milijuna u odnosu na prethodni kvartal. No broj korisnika po prvi put stagnira u Americi dok je na europskom tržištu pao za milijun u odnosu na prvi kvartal te iznosi 376 milijuna korisnika.

Kako se zoveš na Facebooku? pitanje je koje se prije deset godina najčešće postavljalo prilikom upoznavanja novih ljudi. Ako se radilo o neformalnom susretu, osobe bi se predstavile imenom pa potom i Facebook imenom. No situacija se u posljednje vrijeme naveliko mijenja i korisnici sve češće pribjegavaju drugim platformama.

Ne zaboravimo da je Facebook jednom pokosio drugu popularnu mrežu – MySpace . Promjena se dogodila preko noći i u samo nekoliko mjeseci plava je mreža postala bogatija za milijune korisnika, a otada je nastavljala sa svojim rastom. U početku kratki statusi, a zatim sve duži (dok konačno ograničenje broja znakova nije sa početnih 500 došlo do preko 63 tisuće 2011. godine), dijeljenje fotografija i videa bilo je pravo osvježenje. Facebook je imao sve.

Kad ga je Zuckerberg zamislio, trebala je to biti jednostavna stranica, prozor u živote ljudi koje smo znali i s kojim a smo živjeli. Danas je nešto sasvim drugo. Služi kao platforma za poslovne pothvate, marketing, dijeljenje obiteljskih fotografija, praćenje poznatih, ažuriranje statusa i neprestano dopisivanje s po nekoliko osoba od jednom.

Uvođenje novosti, kao što su stranice za upoznavanje unutar mreže, alati za samokontrolu , opcije proširene stvarnosti u grupnim razgovorima i slično, pokazuju koliko Facebook želi ostati u toku. Zbog sveprisutnosti u svakodnevnici, teško ga je zapravo ograničiti na samo 'društvenu mrežu'. On je (bio) više od toga.

Ništa bolje nije ni na financijskom planu tvrtke. Cijene dionice su pale poslije objave slabijih poslovnih rezultata za drugi kvartal 2018. što ih je koštalo 120 milijardi američkih dolara tržišne vrijednosti. Zuckerberg je loše rezultate pripisao primjeni Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation) u Europskoj uniji i ulaganjima radi poboljšanja zaštite podataka i privatnosti korisnika. No utjecaj je sigurno imao i pad povjerenja zbog niza skandala u kojima se Facebook našao, a posebno zbog Cambridge Analytice.

Zaposlenici sve manje vjeruju u tvrtku

Danas se pretvorio u platformu gdje se objavljuju mišljenja, vode velike kampanje i oblikuje slika o demokraciji. Zajedno s drugim društvenim mrežama, pomogao je u oblikovanju digitalnog društva kakvo poznajemo. Primjerice, jedna izreka kaže kako se ono što nije na Facebooku nije niti dogodilo.

No pravo pitanje je hoće li se i njemu dogoditi sudbina koja je zadesila MySpace ili je dovoljno velik da se prilagodi.

Sami zaposlenici Facebooka nisu previše optimistični. Iako 89 posto njih vjeruje u bolju budućnost, ta je brojka slabija nego prošle godine kad ih je 93 posto vjerovalo da kompanija ide u dorom smjeru. U padu je i broj onih koji kompaniju ocjenjuju dobrim mjestom za rad, sa 95 posto na 91 posto.

S druge strane, Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka, bilježi rast mjesečnih korisnika. U drugom kvartalu ove godine dosegao je brojku od milijarde, što je za 200 milijuna više nego na kraju trećeg kvartala prošle godine.

Dijagram mladih korisnika društvenih mreža u posljednjih šest godina pokazuje koliko su Facebook i Twiter izgubili, a koliko mlađe skupine preferiraju mreže na kojima se dijeljeni sadržaji mogu bolje ograničiti, kao što su Instagram i Snapchat.

Mladi na Instagramu

Najvećoj društvenoj mreži dobar dio korisnika mogao bi oduzeti Instagram – konkurent koji je, ironično, u vlasništvu tvrtke Facebook Inc. A tu su i Twitter, YouTube, Snapchat koji se i sam bori sa svojim duhovima. Ništa milosrdniji nisu ni servisi za slanje poruka koji također jačaju svoja tržišta, a koje predvodi još jedan Facebookov proizvod – WhatsApp.

Većina mladih korisnika radije svoje slobodno vrijeme provodi na Instagramu ili Snapchatu, platformama koje njihovi roditelji (još) nisu otkrili. Podaci sa Statiste pokazuju kako dobne skupine od 18 do 24 i od 25 do 34 najviše koriste Instagram, dok na Facebooku prednjači skupina od 25 do 34 godine.

Pad popularnosti među mladima je drastičnije izražen kad se stavi u dugoročniju perspektivu. Prema podacima iz istraživanja američke institucije Pew Research Center, 51 posto Amerikanaca između 13 i 17 godina koristi Facebook. Prije četiri godine bilo ih je 71 posto, a Facebook danas u tom segmentu stoji slabije od YouTubea, Instagrama i Snapchata.