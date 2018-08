Na Messenger stižu nove zanimljive opcije i igre

Asteroids Attack i Don't Smile dvije su nove igre proširene stvarnosti koje korisnici Facebookovog Messengera mogu zaigrati u grupnim video pozivima, a uskoro će ih biti još

Video pozivi su odlična stvar za one koji žele razgovarati i vidjeti drugu osobu, no zašto to ne podići na novu razinu, pitaju se u Facebooku. U razgovor se može uključiti do šest osoba, a od sada će svi moći koristiti nove filtre. Igra se pokreće tako da jedan korisnik odabere neku između nekoliko igara i tako obavijesti ostale.

Za sada su na platformi dostupne svega dvije igre – Asteroids Attack i Don't Smile. Prva se igra nosom tako da pokušavate izbjeći prepreke, dok je druga verzija klasične igre 'Tko se prvi nasmije'. Trebalo bi ih doći još, a za sada se zna da će iduće biti Beach Bump i Kitten Kraze.

Nije tajna da Facebook novim alatima nastoji produžiti trajanje video poziva i tako zadržati korisnike, no to je ujedno i znak kako se navike korisnika mijenjaju i postaju sve zahtjevnije.