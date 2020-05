Zvjezdarnica koja proučava Sunce dosad je otkrila blizu četiri tisuće kometa. Najnoviji bi mogao krajem svibnja biti vidljiv golim okom sa Zemlje ako se ne raspadne do tada

Australski astronom amater Michael Mattiazzo uočio je ovu ledenu pridošlicu iz prostranstava izvan Sunčevog sustava pregledavajući slike koje je pribavio instrument Solar Wind ANisotropies (SWAN) na SOHO-u To je kratica za Solar and Heliospheric Observatory , zajedničku zvjezdarnicu američke svemirske agencije NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) koja se bavi proučavanjem Sunca.

Komet C/2020 F8 (SWAN) Zemlji bi se trebao najviše približiti ovih dana, na oko 85 milijuna kilometara. Znanstvenici procjenjuju kako je do 15. travnja izbacivao oko 1300 kilograma vodene pare svake sekunde, što je brže nego što to rade drugi kometi.

Drž'mo fige da se ne raspadne

Zbog toga bi mogao biti lakše vidljiv golim okom sa Zemlje. Što više materijala komet izbacuje, to više reflektira Sunčeve svjetlosti i postaje lakši za uočiti.

Trenutno se kreće od južne prema sjevernoj hemisferi i jedva je vidljiv golim okom. No, do kraja svibnja to bi se moglo promijeniti, uspije li do tada preživjeti.

Kao što smo imali prilike nedavno vidjeti, kometi su krhka nebeska tijela koja se često raspadaju kako se približavaju Suncu. Tako se komet ATLAS raspao na barem 30 komada.

Komet SWAN će Suncu biti najbliži 27. svibnja, kada će i razina zagrijavanja biti najveća, a time i rizik od raspada. Znanstvenici se nadaju kako će ostati dovoljno uočljiv kako bi mogli pratiti njegovu putanju.

Ukoliko se ne raspadne, potražite ga blizu zvijezde Capella u sazvježđu Auriga. I nemojte propustiti tu priliku jer se vjerojatno neće vratiti još tisućama, možda i milijunima godina.

Iako je SWAN tek 12. komet otkriven ranije opisanim instrumentom, to je 3932. komet kojeg je dosad otkrio SOHO. Tako veliki broj otkrića možemo zahvaliti instrumentu Large Angle and Spectrometric Coronagraph Experiment (LASCO) i značajnom zalaganju amatera.

Sam instrument SWAN djelo je suradnje francuskog LATMOS-a i Finskog meteorološkog instituta, piše ESA.