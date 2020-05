Konačna verzija Starshipa dizajnirana je za putovanja na Mjesec i Mars, no prije nego što se prema njima uputi morat će proći niz vrlo važnih testova

Statična testiranja poput ovog smatraju se nekima od posljednjih koraka prije konačnog lansiranja. Šef SpaceX-a Elon Musk naglasio je da serija SN prototipa može letjeti do visine od 20 kilometara, no da će SN4 prije toga napraviti prvi skok od 150 metara, kao što je to napravio Starhopper.

Tim rečeno, još nije poznato kada će veći prototip Starshipa konačno uzletjeti, no svjedoci blizi testnog pogona u Boca Chica kažu da su vidjeli da osoblje skida Raptor motor s rakete SN4 nakon prvog testa te da ga zamjenjuje s drugim.

Federalna administracija za zrakoplovstvo objavila je upozorenje za letove u području Boca Chica od utorka do petka te je blokirala plaže i ceste u okrugu Cameron. Pretpostavlja se da će SpaceX ovaj termin iskoristiti za još jedno testiranje motora Raptor uz nadu da će, ukoliko uspije, ubrzo nakon toga moći izvesti pravi kratki let, prenosi Cnet.