Microsoft objavio popis zanimanja u kojima bi nas AI najprije mogao zamijeniti

Prema rezultatima istraživanjima, među najugroženijima su uredski poslovi, osobito oni koji uključuju prodaju i komunikaciju, jer AI sve češće preuzima zadatke koje su dosad obavljali ljudi. Microsoft je analizirao više od 200.000 interakcija korisnika s njihovim AI alatom Copilot kako bi utvrdio u kojim se zanimanjima najviše preklapaju ljudski i algoritamski zadaci.

Na temelju toga utvrđena su zanimanja s najvećim stupnjem tzv. AI preklapanja. Najviše su pogođeni prevoditelji i tumači, s čak 98 posto aktivnosti koje Copilot može obaviti sličnom učinkovitošću. Slijede povjesničari i matematičari (91 posto), pisci (85 posto) te novinari (81 posto).

'Najčešće aktivnosti u kojima ljudi traže pomoć umjetne inteligencije uključuju prikupljanje informacija i pisanje, pa AI najčešće pomaže u informiranju, pisanju, podučavanju i savjetovanju', navode autori izvještaja, prenosi Independent.