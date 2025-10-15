Svemirski promet postaje sve opasniji: Svakog dana s neba padaju dijelovi satelita

Ono što na nebu izgleda poput meteora ili 'vatrene kugle' često nije prirodna pojava, nego tek komad metala koji gori u atmosferi. Riječ je o dijelovima satelita, najčešće iz goleme Starlinkove mreže kompanije SpaceX, čiji broj u orbiti neprestano raste

Uz tisuće drugih letjelica koje kruže oko planeta, Starlinkovi sateliti dodatno opterećuju nisku Zemljinu orbitu koja je već pretrpana svemirskim otpadom. Iako sam Starlink nije najveća prijetnja, problem leži u brojkama - od oko 8.000 njihovih satelita koji su trenutačno u orbiti, jedan do dva svakog dana ponovno ulaze u atmosferu i izgore iznad Zemlje. Uskoro bi taj broj mogao porasti na pet dnevno, budući da Starlink i druge kompanije, poput Amazona i njegova sustava Kuiper, planiraju zajednički postaviti do 30.000 satelita. A tu su i kineski sustavi, za koje se procjenjuje da će dodati još 20.000 novih satelita, piše Popular Mechanics.

Opasnost od 'Kesslerovog sindroma' Ako se ovaj trend nastavi, Zemlja bi mogla završiti u scenariju poznatom kao Kesslerov sindrom; lančanoj reakciji sudara satelita, raketnih stupnjeva i krhotina, pri kojoj bi svaki udarac stvorio novi oblak otpada. Takav bi kaos u orbiti mogao potpuno onemogućiti lansiranje novih satelita i ozbiljno ugroziti astronomska promatranja s tla. Iako su astronauti najizravnije ugroženi, zagušenje prijeti i tehnologijama koje svakodnevno koristimo, poput GPS-a, brzog interneta i televizijskih usluga. Stručnjaci procjenjuju da je od 1957. godine do danas zabilježeno više od 650 nesreća koje su stvorile tisuće komada svemirskog otpada. Jedan od najpoznatijih sudara dogodio se 2009. godine, kada je nefunkcionalni ruski satelit Kosmos 2251 udario u aktivni američki komunikacijski satelit Iridium 33. Taj je sudar stvorio oblak s gotovo 2000 komada krhotina većih od 10 centimetara, a manjih čestica bilo je nebrojeno više.