Kako to izgleda kad ti je posao, između ostalog, vožnja robota na nuklearni pogon površinom Marsa? Pogledajte kako su se radu od kuće prilagodili NASA-ini inženjeri

Zbog uvođenja mjera izolacije kako bi se suzbilo širenje pandemije koronavirusa milijuni ljudi diljem svijeta morali su se prilagoditi radu od kuće. Ali, kako to izgleda kad ti je posao, između ostalog, vožnja robota na nuklearni pogon površinom Marsa?

Iako rade na daljinu, članovi ovog tima uspjeli su posložiti svoje radne stanice kod kuće dovoljno dobro kako bi rover već uspio dovršiti zadaće vezane uz bušenje. Pritom su morali balansirati privatni s poslovnim životom. Evo njihovih preporuka i savjeta.

Udobno se smjestite

Matt Gildner šef je tima za planiranje roverovih aktivnosti koji broji oko 20 članova i brine se za izradu naloga koji će usmjeriti rover kamo treba reći i odrediti mu što treba raditi.

Njegov radni dan obično se sastoji od stalnih telekonferencija, pri čemu koristi dva seta slušalica, po jedan za svaku uho. Nekoliko puta dnevno posegne i za crveno-plavim 3D naočalama kako bi pregledao slike koje je rover poslao nazad na Zemlju.

Prva odluka vezana uz rad od kuće bila je: nabavi bolju stolicu. Staru drvenu zamijenio je udobnijom uredskom. Sa suprugom također svaku večer pripremi kavu tako da ih ujutro čeka spremna.

Razbijte rutinu

Ali, to što ima udobniju stolicu ne znači kako GIldner ne mrda iz nje po cijele dane. Naprotiv. Trudi se svako malo ustati i protegnuti noge, maknuti se od posla na neko vrijeme. Obično skokne do kuhinje kako bi gricnuo ili ispekao nešto (recimo, u njegovom slučaju to je kruh).

Trenutno uživa u tome kako tijesto koje je zamijesio navečer naraste do ujutro. Smatra kako je važno imati osjećaj promjene, dinamike i napretka, iako se stalno boravi na istom mjestu. To ga, na određeni način, podsjeća na rad s roverom, kojeg svaki dan vozi na novu lokaciju i gleda prizore koje ljudsko oko dosad još vidjelo nije.

Strogo razdvojite vrijeme za rad i vrijeme za odmor

Kad završi s poslom Gildner ugasi računalo i odloži službeni mobitel sa strane jer želi razdvojiti poslovno od privatnog iako je dom postao njegovo radno mjesto.

Voditeljica projekta Alicia Allbaugh, koja nadzire i koordinira rad tima sa 75 članova, također ističe kako je važno povući oštru crtu razgraničenja između poslovnog i privatnog. Dapače, preporučuje izbjegavanje miješanja kućanskih poslova s radnim zadacima.

Allbaugh je također morala podijeliti kuću sa suprugom, koji također radi za NASA-u, kako si ne bi međusobno smetali tijekom telekonferencija. Ona se smjestila u sobi na katu, suprug dijeli kuhinju s dva kućna ljubimca, zečevima Oreo i Grayce.

U slobodno vrijeme Allbaugh se bavi kućnim popravcima.

Poštujte to što drugi ljudi imaju drukčiji ritam

Rad od kuće često znači kako različiti članovi tima imaju različite dnevne ritmove, naročito oni s djecom. Iznenadno stišavanje razgovora zbog upadica djece i zvonjave sata postali su normalnim dijelom svakodnevice.

Ne zaboravite biti društveni

U timu kojem je Allbaugh na čelu također nastoje zadržati društvene komponente radnog mjesta, pa su uveli virtualne sretne sate tijekom kojih uz čaj ili drugi napitak neobavezno brbljaju.