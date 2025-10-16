Pao popularni online sustav plaćanja, korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

Prema podacima njemačkog portala Allestoerungen.de, u četvrtak poslijepodne zabilježeno je više od 5.600 prijava problema, prvenstveno vezanih uz prijavu na račun. S druge strane, Netzwelt.de je u isto vrijeme prikazivao čak 28.000 prijava, uglavnom iz velikih njemačkih gradova, piše Fenix-magazin.

Problemi nisu ograničeni samo na Njemačku – korisnici iz cijelog svijeta putem društvenih mreža javljaju da PayPal ne radi. Na platformi X jedna je korisnica napisala: 'PayPal je potpuno pao… može li se itko još prijaviti?'. Drugi korisnik komentirao je: 'PayPal je nedostupan, pokušaj to objasniti blagajnici i dugom redu u supermarketu.'

Razlog za prekid u radu zasad nije poznat, a iz PayPala još nema službenog očitovanja.

Korisnicima se preporučuje da redovito prate službene stranice PayPala kako bi bili informirani o stanju sustava.