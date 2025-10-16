ne zna se uzrok

Pao popularni online sustav plaćanja, korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

I.V.

16.10.2025 u 19:12

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: MAURITZ ANTIN
Bionic
Reading

Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme s online sustavom plaćanja PayPal

Prema podacima njemačkog portala Allestoerungen.de, u četvrtak poslijepodne zabilježeno je više od 5.600 prijava problema, prvenstveno vezanih uz prijavu na račun. S druge strane, Netzwelt.de je u isto vrijeme prikazivao čak 28.000 prijava, uglavnom iz velikih njemačkih gradova, piše Fenix-magazin.

Problemi nisu ograničeni samo na Njemačku – korisnici iz cijelog svijeta putem društvenih mreža javljaju da PayPal ne radi. Na platformi X jedna je korisnica napisala: 'PayPal je potpuno pao… može li se itko još prijaviti?'. Drugi korisnik komentirao je: 'PayPal je nedostupan, pokušaj to objasniti blagajnici i dugom redu u supermarketu.'

Razlog za prekid u radu zasad nije poznat, a iz PayPala još nema službenog očitovanja.

Korisnicima se preporučuje da redovito prate službene stranice PayPala kako bi bili informirani o stanju sustava.

vezane vijesti

preporučujemo

VISOKA CIJENA

VISOKA CIJENA

EU želi postati AI sila, ali mogao bi ostati 'žedan'? Planove možda zakoči ozbiljan izazov
APETITI RASTU, AI PUNO TROŠI

APETITI RASTU, AI PUNO TROŠI

Dok raste potražnja za energijom, Big Tech se vraća izvoru koji je desetljećima izazivao strah
GLOBALNA ZAJEDNICA

GLOBALNA ZAJEDNICA

Trebate predah ili bijeg od svakodnevice? Zavirite u svijet kroz tuđe prozore

najpopularnije

Još vijesti