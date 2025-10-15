AI protiv ruskih dronova u zasjedi: Ukrajinski inženjer razvio 'pametne oči' za bojište

Dok Rusija sve češće koristi dronove kamikaze za napade na opskrbne konvoje daleko iza bojišnice, ukrajinski inženjeri razvijaju rješenja koja bi mogla preokrenuti situaciju. Jedno od njih je Blue Eyes, sustav umjetne inteligencije koji u stvarnom vremenu prepoznaje ruske dronove u zasjedi i eksplozivne prijetnje na bojištu

Duboko iza bojišnice, ukrajinski kamioni koji prevoze zalihe prema prvim postrojbama svakodnevno prolaze kroz smrtonosne zone. Ceste prema tzv. nultoj liniji - mreži rovova, bunkera i razorene zemlje - neprestano su pod nadzorom ruskih dronova i artiljerije. No od proljeća ove godine pojavila se nova prijetnja: ruski dronovi u zasjedi. Riječ je o malim kvadkopterima napunjenima eksplozivom koji se prikradaju iza ukrajinskih linija i čekaju, spremni napasti konvoje s udaljenosti od samo desetak metara. Neki od njih koriste solarno napajanje i mogu danima mirovati, a drugi se oslanjaju na vlakna otpornija na ometanje signala, što ih čini gotovo nevidljivima za elektroničke protumjere. Rezultat je nova vrsta 'pametnog minskog polja'.

Ukrajinski inženjer iz Danske uzvraća Jedan od onih koji pokušavaju pronaći rješenje za to ukrajinski je inženjer Vjačeslav Švajdak, osnivač danske tvrtke Dropla. Njegov startup razvija sustav Blue Eyes, a on koristi umjetnu inteligenciju za otkrivanje mina i zasjednih dronova pomoću videosnimki malih izviđačkih letjelica. Softver u stvarnom vremenu analizira termalne i optičke snimke koje kvadkopteri prikupljaju dok lete iznad opskrbnih cesta, uspoređujući ih s više od 170 tipova eksplozivnih prijetnji koje je AI model naučio prepoznavati na terenu u Ukrajini. 'Brzina je ključna', rekao je Švajdak za Business Insider na konferenciji o robotici u danskom Svendborgu. 'Dron mora letjeti istovremeno s kamionom. Ako čekate da se vrati i tek tada obradite podatke, kasnite i do pola sata, a to je prekasno. Na bojištu se situacija mijenja iz minute u minutu.'

Kako funkcionira Blue Eyes Osnovna verzija sustava Blue Eyes dolazi u metalnom kućištu teškom oko dva kilograma, a ona se spaja s postojećim zapovjednim sustavima ukrajinske vojske. Program može raditi s bilo kojim kvadkopterom koji ima kameru te podržava i vlastiti hardver i komunikacijski modul. Sustav u prosjeku obrađuje do 130 sličica u sekundi, a cilj je povećati brzinu rada, što bi dronovima omogućilo brži let. 'Trenutno dron mora letjeti upola sporije od kamiona koji prati', pojasnio je Švajdak. Kada otkrije minu ili dron, Blue Eyes automatski šalje koordinate u ukrajinski sustav za upravljanje bojištem, a zapovjednici odlučuju o daljnjim koracima. Mine se mogu zaobići, no dronovi u zasjedi obično se moraju uništiti. 'Ako otkrijemo 20 dronova, to znači potencijalno 20 spašenih života ili besposadnih uređaja', kaže Švajdak.

