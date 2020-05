Zahvaljujući snimkama koje su snimili Hubble, obzervatorij Gemini i sonda Juno dobili smo potpuno novi uvid u jedan od najvećih misterija našeg sunčevog sustava

Naravno, najniviji pogled na Jupiter nije nastao zahvaljujući jednoj ili dvije fotografije. Znanstvenici iz NASA-e i sveučilišta Berkeley u Kaliforniji koristili su podatke koje su sakupili svemirski teleskop Hubble, sonda Juno i obzervatorij Gemini te su rezultate istraživanja objavili u The Astrophysical Journalu .

Do novih snimki Jupitera znanstvenici su došli metodom koju zovu 'sretno snimanje'. Ona uključuje kratke snimke pomoću zemaljskih teleskopa od kojih tim bira najbistrije i najotšrije (koje nastaju kada im ne smeta Zemljina atmosfera). Povezivanjem ovih izabranih slika koje pokrivaju različita područja Jupitera, znanstvenici su stvorili novi portret cijelog planeta.

Divlji planet

Sonda Juno tijekom orbitiranja oko Jupitera bilježi radio valove koje stvaraju munje duboko u Jupiterovoj atmosferi. Znanstvenici su koordinate tih udara usporedili sa snimkama koje su snimili Gemini i Hubble te su otkrili nešto fascinantno - munje nastaju u sklopu 64 kilometra visokih stupova oblaka koji se vrte i izmjenjuju toplinu u sklopu procesa konvekcije, dižući se iznad vodenih oblaka duboko u atmosferi plinovitog diva.

'Znanstvenici prate udare munja iz jednog jednostavnog razoga - one su znakovi konvekcije, turbulentnog procesa miješanja plinova kojima se Jupiterova unutarnja vrućina uzdiže do vidljivih dijelova njegovih oblaka' napisao je Wong te nastavio 'Dalnje proučavanje izvora munja pomoći će nam razumikjeti po čemu je konvekcija na Jupiteru drukčija od one na Zemlji.'