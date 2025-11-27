Vučić otkrio neugodne vijesti za Srbiju: 'To nas dovodi u tešku poziciju'

Iz SAD-a još nije stigla odluka o ponovnom izdavanju licence za rad Naftnoj industriji Srbije, koja je pod sankcijama zbog toga što je u pretežno ruskom vlasništvu. Aleksandar Vučić je otkrio da bi zbog toga tijekom vikenda mogla biti zatvorena rafinerija u Pančevu
Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić medijima je obznanio neugodne vijesti. Iako se očekivalo kako će SAD dati Srbiji šest mjeseci vremena da se NIS riješi svojih ruskih većinskih vlasnika, on je u četvrtak otkrio da iz SAD-a nije bilo nikakve obavijesti o tome, što znači i zatvaranje rafinerije tijekom vikenda.
"Mi u subotu ili nedjelju izlazimo iz tihog hoda. Tada vjerojatno mora biti zatvorena rafinerija. Nismo dobili signal iz SAD-a da ćemo dobiti licencu kako bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata. Ali što da radimo", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, javlja Nova S.
Američki Ured za kontrolu inozemnih ulaganja (OFAC) je navodno spreman donijeti odluku o ponovnom izdavanju licence za rad NIS-u, ali sve treba potvrditi u State Departmentu.
"Te odluke još nema. To nas dovodi u tešku poziciju. Pripremljeni smo. Građani ne moraju brinuti ni što se tiče grijanja, ni što se tiče električne energije, ni što se tiče benzinskih postaja. Rekli smo da nam daju vremena da stvarnom vlasniku damo mogućnost da proda svoju imovinu, a imate naše garancije da će sve biti onako kako ste tražili. Ako vam to nije dovoljno, onda se bojim da se iza svega kriju neke druge stvari", poručio je Vučić.