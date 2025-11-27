Vučić otkrio neugodne vijesti za Srbiju: 'To nas dovodi u tešku poziciju'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić medijima je obznanio neugodne vijesti. Iako se očekivalo kako će SAD dati Srbiji šest mjeseci vremena da se NIS riješi svojih ruskih većinskih vlasnika, on je u četvrtak otkrio da iz SAD-a nije bilo nikakve obavijesti o tome, što znači i zatvaranje rafinerije tijekom vikenda.

"Mi u subotu ili nedjelju izlazimo iz tihog hoda. Tada vjerojatno mora biti zatvorena rafinerija. Nismo dobili signal iz SAD-a da ćemo dobiti licencu kako bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata. Ali što da radimo", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, javlja Nova S.