Phone Link za Windows 11 napokon podržava iMessage, no postoji kvaka

Phone Link je konačno uveo podršku za iOS uređaje te korisnicima dozvoljava slanje i primanje poruka putem uređaja na kojeg su instalirani Windowsi

'Mi šaljemo poruke putem Bluetootha, a Apple, vjerujem, to radi kad iMessage uđe u njihove sustave' objašnjava Yusuf Mehdi, Microsoftov voditelj marketinga za potrošače.

Microsoft dovodi iMessage u Windowse putem aplikacije Phone Link. Najnovija verzija aplikacije prvo će doći do Windows Insidera te će omogućiti spajanje iPhonea na laptope s Windowsima, donijevši podršku za iMessage, pozive i notifikacije unutar Windowsa 11.

Još jedna stvar koju nećete vidjeti su dosadašnji razgovori, s obzirom da će program registrirati samo razgovore koje ste vršili putem njega. Microsoft također izbjegava korištenje plavih i zelenih balončića, s obzirom da kompanija ne može razlikovati standardne poruke od onih poslanih iMessageom, piše Verge.

Tim rečeno, integracija Phone Linka za iOS je sjena one za Android, no i to je bolje od ništa - s obzirom da Microsoft nikad nije podržavao slanje poruka i pozive za iPhone. Phone Link dolazi s WIndowsima 11.