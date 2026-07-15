Pao novi rekord: Kostur tiranosaura rexa prodan za više od 50 milijuna dolara

Kostur, kome su nadjenuli ime 'Gus', prodan je nakon 10-ak minuta nadmetanja između sedam ponuđača. Sotheby's nije objavio ime kupca. Iskopan u američkoj saveznoj državi Južnoj Dakoti, taj je fosil jedan od najvećih i najcjelovitijih kostura tiranosaura rexa otkrivenih u povijesti, prema Sotheby'su.

Prethodni aukcijski rekord za kostur dinosaura postavio je kostur stegosaura koji je prodan za gotovo 45 milijuna dolara u New Yorku 2024. godine. Kosturi dinosaura i fosilni ostaci posljednjih godina na dražbama dosežu milijune dolara, dok mnogi stručnjaci kritiziraju trgovanje znanstveno relevantnim primjercima.