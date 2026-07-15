DRAŽBA U NEW YORKU

Pao novi rekord: Kostur tiranosaura rexa prodan za više od 50 milijuna dolara

L. Š. / Hina

15.07.2026 u 09:53

Tiranosaur rex - ilustracija
Tiranosaur rex - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia
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Kostur tiranosaura rexa star otprilike 67 milijuna godina prodan je za rekordnih 50,1 milijun dolara na dražbi Sotheby'sa u New Yorku u utorak, priopćila je aukcijska kuća

Kostur, kome su nadjenuli ime 'Gus', prodan je nakon 10-ak minuta nadmetanja između sedam ponuđača. Sotheby's nije objavio ime kupca. Iskopan u američkoj saveznoj državi Južnoj Dakoti, taj je fosil jedan od najvećih i najcjelovitijih kostura tiranosaura rexa otkrivenih u povijesti, prema Sotheby'su.

Prethodni aukcijski rekord za kostur dinosaura postavio je kostur stegosaura koji je prodan za gotovo 45 milijuna dolara u New Yorku 2024. godine. Kosturi dinosaura i fosilni ostaci posljednjih godina na dražbama dosežu milijune dolara, dok mnogi stručnjaci kritiziraju trgovanje znanstveno relevantnim primjercima.

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