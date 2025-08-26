Pentagon u novom testu: Može li ovaj 'dron-teretnjak' spasiti vojsku od kineskih raketa

Tvrtku je osnovao Arthur Dubois , bivši inženjer u Xwingu i Joby Aviationu. Za razliku od električnih i hibridnih letjelica koje razvijaju brojni konkurenti, Grid Aero odlučio se za klasičan dizajn i pogon na konvencionalno gorivo – jednostavan, pouzdan i jeftin, prenosi Forbes.

Startup Grid Aero vjeruje da ima odgovor: stotine malih, jeftinih, autonomnih teretnih zrakoplova koje bi bilo preskupo, pa i neisplativo rušiti projektilima vrijednima milijune dolara.

Njihov prototip Lifter-Lite, predstavljen ovoga tjedna, izgrađen je u svega šest mjeseci. Namijenjen je isključivo za teret, s kapacitetom od 450 do 3200 kilograma i dosegom od 3200 kilometara, što omogućuje opskrbu od Guama do otoka prve crte oko Kine, potencijalnih bojišta u slučaju rata.

Tvrtka iz San Leandra u Kaliforniji prikupila je šest milijuna dolara investicija te još 1,2 milijuna dolara potpore američkog ratnog zrakoplovstva za daljnji razvoj. Lifter-Lite je veličinom usporediv s Cessnom SkyCourier, a izrađen je od standardnih aluminijskih dijelova, što snižava troškove. 'Ako izgradimo ovu platformu isključivo za teret i u velikom broju, cijenu možemo drastično spustiti', kaže Dubois.

Prilagođen ratovanju na Pacifiku

Zrakoplov je opremljen ojačanim podvozjem te ono omogućuje slijetanje na polja ili plaže, a može poletjeti i s piste kraće od 500 metara. Iako ga zasad nadzire operator sa zemlje, cilj je postići potpunu autonomiju leta, otpornu na ometanje i prekid komunikacije. Kamere mu služe za orijentaciju i izbjegavanje prepreka dok bi cijela flota mogla djelovati kao mreža za razmjenu podataka i izviđanje.

'Pentagon traži načine na koje može premještati snage između brojnih manjih baza. Naš Lifter-Lite mogao bi biti logistička žila kucavica za takve operacije', kaže umirovljeni general američkog ratnog zrakoplovstva Lawrence Martin, savjetnik Grid Aera.

Dubois otkriva da je svjestan razvoja najmanje četiri kineska projekta, slična autonomnim teretnim zrakoplovima: 'Riječ je o konvergentnoj evoluciji – svi pokušavaju riješiti isti problem pa dolaze do sličnih rješenja.'

Prvi let prototipa očekuje se krajem godine. Ako uspije, Grid Aero bi osim vojske mogao ciljati na komercijalno tržište tereta, a već je u razgovorima s prijevoznicima poput UPS-a i FedEx-a. No za sada je fokus jasan - priprema za Pacifik.

'Mnogo ljudi već podiže uzbunu. Vrijeme je da se nešto poduzme', poručuje Dubois.