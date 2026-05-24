Hrvati ne prestaju gledati ovu seriju: Netflix ima novi veliki hit s dobro znanim licima

Novi Netflixov naslov 'Berlin and the Lady with an Ermine' vraća jednog od najšarmantnijih likova iz svijeta 'La Casa de Papel' u još jednu priču o velikoj pljački, prevarama, starim ekipama i osobnim zapletima koji seriji daju dodatnu dinamiku

Fanovi serije 'La Casa de Papel' ponovno imaju razlog za povratak u svijet elegantnih, rizičnih i pomno osmišljenih pljački. Netflixova serija 'Berlin and the Lady with an Ermine' nastavlja priču o Berlínu, liku kojeg tumači Pedro Alonso, i još jednom ga smješta u ambijent u kojem se luksuz, kriminal, šarm i opasnost sudaraju na vrlo zabavan način.

Kako piše Decider, riječ je o novom nastavku iz franšize posvećene Berlínu, koja funkcionira kao prednastavak hit-serije 'La Casa de Papel'. Autori Álex Pina i Esther Martínez Lobato ni ovoga puta ne pokušavaju od serije napraviti težak psihološki triler, nego dinamičnu priču o pljački koja ne skriva da joj je cilj prije svega zabaviti gledatelja. Nova meta: vojvoda, ukradena umjetnina i dvostruka igra Radnja počinje dolaskom Berlína i njegova najbližeg suradnika Damiána Vázqueza, kojeg glumi Tristán Ulloa, u San Sebastián. Damián predlaže pljačku sefova u banci u kojoj bogati i sumnjivi klijenti navodno skrivaju novac, no Berlínu se plan ne čini dovoljno velikim ni dovoljno teatralnim.

Sve se mijenja kada na jednom društvenom događaju upozna Genovevu Dante, vojvotkinju od Málage, koju tumači Marta Nieto. Susret ga vodi do njezina supruga, vojvode Álvara Hermosa de Medine, koji zna tko je Berlín i želi ga angažirati za krađu Leonardove slike 'Dama s hermelinom', koja treba stići u Sevillu na izložbu. No Berlín ne reagira dobro na ideju da mu netko drugi govori što treba ukrasti. Umjesto da poslušno izvrši narudžbu, odlučuje okrenuti igru u svoju korist i opljačkati vojvodinu vlastitu zbirku ukradenih umjetnina. Stara ekipa i novo lice Za novi pothvat Berlín ponovno okuplja svoju ekipu. Vraćaju se Bruce, Kelia, Cameron i Roi, ali odnosi među njima nisu isti kao prije. Bruce i Kelia sada su par, dok su Cameron i Roi bivši ljubavnici s očito nerazriješenom dinamikom. U priču ulazi i Candela, koju glumi Inma Cuesta. Berlín je upoznaje u neobičnoj situaciji, dok ona izbacuje stvari bivšeg partnera kroz prozor, a dodatno ga impresionira kada mu uspije ukrasti novčanik. Njezina spretnost, temperament i kaotična energija brzo je čine savršenim novim dodatkom svijetu u kojem Berlín najbolje funkcionira.

Serija koja zna što želi biti Snaga ove franšize, prema ocjeni Decidera, leži u tome što ne pokušava biti više nego što jest: zabavna, šarmantna i pomalo pretjerana priča o pljački. U novoj sezoni dodatnu napetost stvara činjenica da Berlín mora pridobiti povjerenje čovjeka kojeg zapravo planira opljačkati, i to ne znajući do kraja koliko se toga doista krije u njegovu bunkeru s umjetninama. Ipak, serija ne počiva samo na samoj pljački. Dio privlačnosti dolazi iz osobnih odnosa među likovima: Bruce i Kelia pokušavaju izgraditi povjerenje, Roi i Cameron nose teret prekida, a Damián nije potpuno uvjeren u Berlínov novi plan. Pedro Alonso ponovno nosi seriju svojim prepoznatljivim spojem karizme, samouvjerenosti i teatralnosti. Berlín je i dalje lik koji se kreće kroz kaos kao da je riječ o pozornici, a upravo ta pretjerana elegancija i dalje je glavni adut serije. Za gledatelje koji žele zabavu, a ne tešku dramu 'Berlin and the Lady with an Ermine' nije serija koja želi gledatelja iscrpiti složenim moralnim dilemama. Ona igra na šarm, tempo, zavodljive lokacije, nepredvidive odnose i užitak gledanja ekipe koja planira nemoguće.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr