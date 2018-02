Ovo su novi Panasonicovi 4K LED televizori, evo što donose

Svi novi Panasonicovi televizori imaju zaslone razlučivosti 4K HDR te poboljšanu obradu slike i pozadinsko zatamnjenje, kao i podršku za HDR

Na konkretnim modelima to se odnosi na tehnologiju LED pozadinskog osvjetljenja Digitally Enhanced Local Dimming koja kombinacijom kontroliranog pozadinskog osvjetljenja i kontroliranom obradom signala detaljno podešava svjetlinu stotinu različitih dijelova zaslona.

Nova serija TV-a dolazi s režimom rada 4K Game Mode s, kako tvrde u Panasonicu, najbržim vremenom odziva u njihovim uređajima do sada.

Model srednjeg ranga FX740 ima isti stakleni dizajn kao FX780, skalu Wide Colour Spectrum te tehnologije Local Dimming i HDR10+. Njegov 4K HDR Cinema Display zaslon trebao bi biti 20 posto svjetliji od prethodnika. Nudi značajku HDR Brightnes Enhancer, nove tablice Virtual Look Up te tehnologiju Digitally Enhanced Locall Dimming za kontrolu pozadinskog osvjetljenja.

Model FX700 također nudi Local Dimming, HDR Brightness Enhancer i skalu Wide Colour Spectrum, tablice Virtual Look Up te poboljšanje razine osvjetljenja od 20 posto u odnosu na prethodnike.

Model FX600 posjeduje karakteristike koje prije nisu bile prisutne na uređajima tog cjenovnog razreda, kao što su Adaptive Backlight Dimming Plus i tablice Virtual Look Up.