Kamera je snimala Dalića, a reakcija Ferdinanda kad je Shaq spojio Hrvatsku i Englesku je postala viralna

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je saznala svoje protivnike na Svjetskom prvenstvu koje se idućeg ljeta održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a posebnu pozornost privukla je reakcija legendarnog braniča Engleske, Rija Ferdinanda, kada je doznao da će upravo ‘Gordi Albion’ otvoriti turnir protiv Vatrenih.
Ceremonija ždrijeba održana je u Washingtonu, a turnir počinje 11. lipnja, dok će se finale igrati 19. srpnja. Hrvatska je smještena u Grupu L, zajedno s reprezentacijama Engleske, Gane i Paname, što izborniku Zlatku Daliću i njegovom stožeru definitivno ostavlja razloga za zadovoljstvo.
Naravno, očekuje se da će Hrvatska i Engleska voditi borbu za prvo mjesto, dok bi Panama i Gana trebale imati manju ulogu u tom društvu. No pravi šou dogodio se u trenutku kada je Shaquille O’Neal, jedan od domaćina ždrijeba, izvukao Hrvatsku.
‘Shaq, čovječe…’
Kamera je najprije prikazala izbornika Zlatka Dalića, a onda uhvatila Ferdinanda koji se nije mogao suzdržati od komentara.
Najprije se začulo njegovo kratko: ‘Wow’
A onda je, reagirajući na O’Nealov izbor, dodao i ovo: ‘Shaq, čovječe… Hrvatska ide u grupu L što znači da će Engleska s njima igrati u prvom kolu.’
Ton i izraz lica bivšeg engleskog reprezentativca jasno su pokazali da se nadao drukčijem razvoju događaja.
Utakmica Hrvatske i Engleske na rasporedu je 17. lipnja, a igrat će se ili u Torontu ili Dallasu. FIFA će točno vrijeme i lokaciju objaviti sutra, pri čemu će pokušati minimizirati putovanja reprezentacija u grupnoj fazi.
Ono što je već sada jasno — Vatrene čeka pravi spektakl za otvaranje turnira, a Englezi nisu nimalo oduševljeni ždrijebom.