Vučić uperio prst u Hrvatsku: Teško nas optužio, ali mnogi drugi ga ne žele u EU

Hrvatska inzistira na tome da Srbija prestane veličati ratne zločince i otkrije sve detalje o nestalima tijekom Domovinskog rata. No, to je mali dio prigovora koje članice EU imaju na srpski ulazak u tu zajednicu. Zbog toga je izgledno da Srbija neće uskoro ponovno pokrenuti pristupne pregovore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već mjesecima optužuje Hrvatsku zbog blokade otvaranja trećeg klastera u pregovorima za ulazak u EU. Ta grupa poglavlja sa zadacima koje Srbija treba ispuniti, spremna je za otvaranje već više od tri godine. No, o samom otvaranju odlučuje Vijeće EU i to jednoglasno. No, osim Hrvatske, još osam zemalja je suzdržano ili otvoreno protiv daljnjem nastavku europskog puta Srbije. Kako doznaje Jutarnji, otvaranju trećeg klastera protive se Njemačka, Belgija, Nizozemska, Latvija, Litva, Estonija, Švedska i Bugarska. Suzdržane su Finska i Luksemburg, a Danska se ne oglašava jer predsjedava EU, pa mora biti neutralna.

Odnosi s Kosovom odlučuju o subini Srbije Uz to, Jutarnji je imao uvid u nacrt zaključaka o proširenju, koji bi trebao biti usvojen na sastanku Vijeća općih poslova EU koji će se održati 16. prosinca. Sadržaj tog dokumenta pokazuje koliko je još posla pred Srbijom po pitanju ulaska u EU. "Vijeće podsjeća da će napredak Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa s Kosovom nastaviti određivati ukupnu dinamiku pristupnih pregovora", piše u tekstu. Što se tiče otvaranje trećeg klastera, navodi se da je i to vezano uz vladavinu prava i odnose s Kosovom. Srbija još treba uskladiti svoje poglede s EU po pitanju vanjske politike, napose sankcija protiv Rusije. To je ujedno razlog zašto su baltičke zemlje protiv otvaranja trećeg klastera.

Suočavanje s prošlošću Europsko Vijeće primijetilo je i nazadovanje slobode izražavanja u Srbiji, ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala te izostanak napretka u području pravosuđa. Brine ih i ubrzano davanje državljanstva Rusima, što smatraju "potencijalnom opasnošću za sigurnost EU", jer srpski državljani mogu u EU bez viza. Iz EU stiže i poruka da se Srbija mora suočiti s prošlošću, otkriti istinu o nestalima tijekom rata te prestati veličati ratne zločince i njihove zločine, na čemu Hrvatska inzistira. Duboku zabrinutost Vijeće izražava i zato jer Srbija nije poduzela ništa protiv odgovornih za napad na postrojbe KFOR-a, građane i medije na Kosovu prije dvije godine. "Nema opravdanja za nasilje. Vijeće izražava duboku zabrinutost što Srbija još nije ispunila očekivanja za punu odgovornost i duboko žali što nije poduzela dovoljne korake u ovom pitanju, uključujući i kršenje procedura iz dijaloga o međusobnoj pravnoj pomoći", stoji u nacrtu dokumenta.

Hrvati za ulazak Srbije u EU EU od Srbije traži i neovisne istrage o napadima na građane i medije tijekom prosvjeda koji traju od studenog prošle godine. U cijeloj europskoj priči Srbije ima i pozitivnih stvari. Primjerice, Srbija je usklađenija s EU po pitanju vanjske politike, financija, ekonomskih kriterija i korištenja sredstava iz plana rasta. No, to nije dovoljno da spriječi kritike iz briselskih hodnika da se Europska komisija kompromitira snažnim zauzimanjem za Srbiju.