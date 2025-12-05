redaju se prigovori

Vučić uperio prst u Hrvatsku: Teško nas optužio, ali mnogi drugi ga ne žele u EU

M.Da.

05.12.2025 u 17:56

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: Sean Gallup / POOL
Bionic
Reading

Hrvatska inzistira na tome da Srbija prestane veličati ratne zločince i otkrije sve detalje o nestalima tijekom Domovinskog rata. No, to je mali dio prigovora koje članice EU imaju na srpski ulazak u tu zajednicu. Zbog toga je izgledno da Srbija neće uskoro ponovno pokrenuti pristupne pregovore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već mjesecima optužuje Hrvatsku zbog blokade otvaranja trećeg klastera u pregovorima za ulazak u EU. Ta grupa poglavlja sa zadacima koje Srbija treba ispuniti, spremna je za otvaranje već više od tri godine.

No, o samom otvaranju odlučuje Vijeće EU i to jednoglasno. No, osim Hrvatske, još osam zemalja je suzdržano ili otvoreno protiv daljnjem nastavku europskog puta Srbije. Kako doznaje Jutarnji, otvaranju trećeg klastera protive se Njemačka, Belgija, Nizozemska, Latvija, Litva, Estonija, Švedska i Bugarska. Suzdržane su Finska i Luksemburg, a Danska se ne oglašava jer predsjedava EU, pa mora biti neutralna.

vezane vijesti

Odnosi s Kosovom odlučuju o subini Srbije

Uz to, Jutarnji je imao uvid u nacrt zaključaka o proširenju, koji bi trebao biti usvojen na sastanku Vijeća općih poslova EU koji će se održati 16. prosinca. Sadržaj tog dokumenta pokazuje koliko je još posla pred Srbijom po pitanju ulaska u EU.

"Vijeće podsjeća da će napredak Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa s Kosovom nastaviti određivati ukupnu dinamiku pristupnih pregovora", piše u tekstu.

Što se tiče otvaranje trećeg klastera, navodi se da je i to vezano uz vladavinu prava i odnose s Kosovom. Srbija još treba uskladiti svoje poglede s EU po pitanju vanjske politike, napose sankcija protiv Rusije. To je ujedno razlog zašto su baltičke zemlje protiv otvaranja trećeg klastera.

Srbija još uvijek ne priznaje Kosovo, ilustrativna fotografija
Srbija još uvijek ne priznaje Kosovo, ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski

Suočavanje s prošlošću

Europsko Vijeće primijetilo je i nazadovanje slobode izražavanja u Srbiji, ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala te izostanak napretka u području pravosuđa. Brine ih i ubrzano davanje državljanstva Rusima, što smatraju "potencijalnom opasnošću za sigurnost EU", jer srpski državljani mogu u EU bez viza.

Iz EU stiže i poruka da se Srbija mora suočiti s prošlošću, otkriti istinu o nestalima tijekom rata te prestati veličati ratne zločince i njihove zločine, na čemu Hrvatska inzistira. Duboku zabrinutost Vijeće izražava i zato jer Srbija nije poduzela ništa protiv odgovornih za napad na postrojbe KFOR-a, građane i medije na Kosovu prije dvije godine.

"Nema opravdanja za nasilje. Vijeće izražava duboku zabrinutost što Srbija još nije ispunila očekivanja za punu odgovornost i duboko žali što nije poduzela dovoljne korake u ovom pitanju, uključujući i kršenje procedura iz dijaloga o međusobnoj pravnoj pomoći", stoji u nacrtu dokumenta.

Srbija se treba izjasniti i oko degradiranja slobode izjašnjavanja i drugih ljudskih prava tijekom prosvjeda
Srbija se treba izjasniti i oko degradiranja slobode izjašnjavanja i drugih ljudskih prava tijekom prosvjeda Izvor: Profimedia / Autor: SIPA / Sipa Press / Profimedia

Hrvati za ulazak Srbije u EU

EU od Srbije traži i neovisne istrage o napadima na građane i medije tijekom prosvjeda koji traju od studenog prošle godine.

U cijeloj europskoj priči Srbije ima i pozitivnih stvari. Primjerice, Srbija je usklađenija s EU po pitanju vanjske politike, financija, ekonomskih kriterija i korištenja sredstava iz plana rasta. No, to nije dovoljno da spriječi kritike iz briselskih hodnika da se Europska komisija kompromitira snažnim zauzimanjem za Srbiju.

vezane vijesti

U takvim stavovima Hrvatska svakako nije jedina, niti se toliko protivi, barem ako se pogledaju istraživanja javnog mnijenja. Naime, potpora za ulazak Srbije u EU bi trenutno bila veća među građanima u Hrvatskoj, nego u Srbiji

Naravno, uvijek postoji mogućnost da Srbija otvori treći klaster i time odblokira pregovore koji su stali prije tri godine. Ta mogućnost je zasad još uvijek mala. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
opasan incident

opasan incident

Francuska pucala na dronove: Letjeli su iznad baze s nuklearnim podmornicama
daniel radeta

daniel radeta

Šefa zadarskog SDP-a napao alkoholizirani muškarac: Gađao ga je upaljačem
NIZ TEMA

NIZ TEMA

Plenkovića dojmio susret s Papom: 'U sjajnoj je intelektualnoj formi. Pozvao sam ga u Hrvatsku'

najpopularnije

Još vijesti