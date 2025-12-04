Jared Isaacman

Trumpov čovjek za NASA-u: 'Zaostajanje za Kinom na Mjesecu je zaostajanje i na Zemlji'

M.Da./Hina

04.12.2025 u 04:00

Izvor: Profimedia
Milijarder i astronaut Jared Isaacman, kandidat predsjednika Donalda Trumpa za čelnika NASA-e, u srijedu je ponovio svoje planove da američke astronaute ponovno pošalje na Mjesec prije nego što to učini Kina te se na saslušanju u Senatu nastojao prikazati neovisnim od izvršnog direktora SpaceX-a Elona Muska

Isaacman, mogul e-trgovine koji je dva puta letio u orbitu u privatnim astronautskim misijama, kao klijent i suradnik SpaceX-a, rekao je senatorima da bi zaostajanje u utrci na Mjesec s Kinom "moglo promijeniti ravnotežu snaga na Zemlji".

"Posljednji put kad sam sjedio pred vama, predstavio sam sebe i svoje kvalifikacije te izazove i prilike koje su pred nama", dodao je Isaacman. "Ovaj put sam ovdje s porukom hitnosti."

Trump je prvi put nominirao Isaacmana za čelnika američke svemirske agencije u prosincu 2024., ali je povukao nominaciju u svibnju nakon razlaza republikanskog predsjednika i Muska. Sean Duffy, šef američkog Ministarstva prometa, imenovan je u srpnju privremenim administratorom NASA-e.

Sporna bliskost s Muskom

Demokratski senatori zabrinuti su zbog Isaacmanove bliskosti s Muskom, čija tvrtka ima ugovore s NASA-om u vrijednosti od oko 15 milijardi dolara i mogla bi imati koristi od nekih politika koje Isaacman zagovara.

Musk se zalagao za Isaacmanovu nominaciju kad je Trump izabran prošle godine. Direktor SpaceX-a nastojao je preusmjeriti američki svemirski program na veći fokus na Mars dok je bio bliski Trumpov savjetnik.

Kao što je bio slučaj tijekom njegova prvog saslušanja za potvrdu u travnju, Isaacman nije izravno odgovorio na pitanje je li Musk bio u prostoriji kada mu je Trump ponudio nominaciju. Isaacman je pokušao izbjeći pitanje odgovorivši da je mnogo ljudi bilo u sobi.

"To me zapravo navodi na pomisao da Elon Musk jest bio u prostoriji tog dana", rekao je demokratski senator Edward Markey Isaacmanu.

Elon Musk je previše puta spomenut u razgovoru s novim potencijalnim šefom NASA-e
Izvor: EPA

Nisu mu dali popust

Isaacman je odbacio tvrdnje da je bliski Muskov prijatelj i da bi njegova uloga dovela do sukoba interesa. Rekao je da je dva puta letio u svemir sa SpaceX-om jer je to bila jedina tvrtka sposobna poslati astronaute u orbitu.

Na Markeyjevo inzistiranje da odgovori koliko je novca osobno potrošio na misije SpaceX-a, što bi moglo premašiti i 100 milijuna dolara, Isaacman nije dao odgovor.

No rekao je da mu "nisu dali popust." Isaacmana je Trump ponovno nominirao u studenom, dva tjedna nakon što je Duffy rekao da poziva druge tvrtke da se natječu sa SpaceX-om za ugovor agencije o slijetanju na Mjesec, što je dovelo do javne svađe između Duffyja i Muska oko toga tko bi trebao voditi svemirsku agenciju.

Mjesec bi ponovno mogao doći u fokus NASA-e
Mjesec bi ponovno mogao doći u fokus NASA-e

Povratak na Mjesec

Republikanski senator Ted Cruz, predsjednik Senatskog odbora za trgovinu pod čijim je nadzorom i NASA, tražio je jamstva od Isaacmana da će dati prioritet povratku astronauta na Mjesec u okviru programa Artemis svemirske agencije, višemilijardskog projekta u koji je uključeno više privatnih tvrtki, kao i središnji modul za slijetanje na Mjesec tvrtke SpaceX.

Isaacman je ponovio svoje izjave iz travnja da NASA može istovremeno dati prioritet i Mjesecu i Marsu, stavljajući veći naglasak na brzi povratak i izgradnju dugoročne prisutnosti na Mjesecu. Cilj je to programa Artemis nakon kratkotrajnih misija Apollo 1960-ih i 1970-ih.

Demokratski senator Andy Kim ispitivao ga je o Projektu Athena, Isaacmanovom dokumentu od 62 stranice u kojem iznosi svoju viziju NASA-e, nacrt kojega je na uvid dobio Reuters. Dokument uključuje ciljeve ulaganja u nuklearni pogon, formiranje programa istraživanja Marsa u bliskoj budućnosti i poboljšanje učinkovitosti NASA-e.

U dokumentu se navode razne svemirske tvrtke, uključujući SpaceX, pored koje na jednoj od stranica piše "Ugovor o bazi za otkrivanje Marsa". Isaacman je rekao da je on jedini autor dokumenta.

Ako bude potvrđen na toj poziciji, taj 42-godišnjak će nadgledati oko 14.000 zaposlenika i proračun od otprilike 25 milijardi dolara koji je Trumpova vlada predložila smanjiti za 25 posto za 2026. Gotovo 4.000 zaposlenika NASA-e prihvatilo je otpremnine koje je Trumpova vlada ponudila u siječnju i travnju. Time je broj smanjen za otprilike 20 posto u odnosu na ranijih 18.000 zaposlenika agencije.

