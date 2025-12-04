Trumpov čovjek za NASA-u: 'Zaostajanje za Kinom na Mjesecu je zaostajanje i na Zemlji'

Milijarder i astronaut Jared Isaacman, kandidat predsjednika Donalda Trumpa za čelnika NASA-e, u srijedu je ponovio svoje planove da američke astronaute ponovno pošalje na Mjesec prije nego što to učini Kina te se na saslušanju u Senatu nastojao prikazati neovisnim od izvršnog direktora SpaceX-a Elona Muska

Isaacman, mogul e-trgovine koji je dva puta letio u orbitu u privatnim astronautskim misijama, kao klijent i suradnik SpaceX-a, rekao je senatorima da bi zaostajanje u utrci na Mjesec s Kinom "moglo promijeniti ravnotežu snaga na Zemlji". "Posljednji put kad sam sjedio pred vama, predstavio sam sebe i svoje kvalifikacije te izazove i prilike koje su pred nama", dodao je Isaacman. "Ovaj put sam ovdje s porukom hitnosti." Trump je prvi put nominirao Isaacmana za čelnika američke svemirske agencije u prosincu 2024., ali je povukao nominaciju u svibnju nakon razlaza republikanskog predsjednika i Muska. Sean Duffy, šef američkog Ministarstva prometa, imenovan je u srpnju privremenim administratorom NASA-e.

Sporna bliskost s Muskom Demokratski senatori zabrinuti su zbog Isaacmanove bliskosti s Muskom, čija tvrtka ima ugovore s NASA-om u vrijednosti od oko 15 milijardi dolara i mogla bi imati koristi od nekih politika koje Isaacman zagovara. Musk se zalagao za Isaacmanovu nominaciju kad je Trump izabran prošle godine. Direktor SpaceX-a nastojao je preusmjeriti američki svemirski program na veći fokus na Mars dok je bio bliski Trumpov savjetnik. Kao što je bio slučaj tijekom njegova prvog saslušanja za potvrdu u travnju, Isaacman nije izravno odgovorio na pitanje je li Musk bio u prostoriji kada mu je Trump ponudio nominaciju. Isaacman je pokušao izbjeći pitanje odgovorivši da je mnogo ljudi bilo u sobi. "To me zapravo navodi na pomisao da Elon Musk jest bio u prostoriji tog dana", rekao je demokratski senator Edward Markey Isaacmanu.

Nisu mu dali popust Isaacman je odbacio tvrdnje da je bliski Muskov prijatelj i da bi njegova uloga dovela do sukoba interesa. Rekao je da je dva puta letio u svemir sa SpaceX-om jer je to bila jedina tvrtka sposobna poslati astronaute u orbitu. Na Markeyjevo inzistiranje da odgovori koliko je novca osobno potrošio na misije SpaceX-a, što bi moglo premašiti i 100 milijuna dolara, Isaacman nije dao odgovor. No rekao je da mu "nisu dali popust." Isaacmana je Trump ponovno nominirao u studenom, dva tjedna nakon što je Duffy rekao da poziva druge tvrtke da se natječu sa SpaceX-om za ugovor agencije o slijetanju na Mjesec, što je dovelo do javne svađe između Duffyja i Muska oko toga tko bi trebao voditi svemirsku agenciju.