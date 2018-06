Ovi klinci rasturaju svojim robotima gdje god se pojave u svijetu. Otkrili su nam kako im to polazi za rukom

AKTIVNI OD 2012.

Što radi HROBOS i kako im se možete pridružiti?

Hrvatski robotički savez je osnovan krajem 2012. godine, kao nasljednik je Hrvatskog društva za robotiku. Neprofitna je organizacija koja okuplja udruge koje se bave robotikom. U početku ih je bilo pet, danas ih je 16. Cilj HROBOS-a je popularizacija robotike kao grane tehnike koja omogućava gospodarski napredak, ali i razvoj djece i mladih u više smjerova: od fine motorike prilikom slaganja robota do umjetne inteligencije. Otvorili su već prijave za novu sezonu natjecanja FIRST LEGO League za djecu staru od 9 do 16 godina. Ovogodišnja tema je U orbitu. Uskoro će na svoju web stranicu staviti i prijave za Hrvatsku ligu robotičara, koja će biti održana sredinom studenog u Zagrebu. Želite li im se priključiti, javite se e-mailom na hroboszg@gmail.com.