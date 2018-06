Prvog robota izradio je 1959., a elektroničkim učionicama osvojio je Jugoslaviju: Bio je to dobar posao. Svi iz tima kupili su vikendice

Računalni pionir koji nam je donio prvu domaću elektroničku učionicu i prvo mikroračunalo smatra kako je njegovo najveće postignuće to što je drugima dao priliku. Branimir Makanec prošlog tjedna dobio je nagradu za životno djelo, a za tportal ovaj 86-godišnji inženjer govori o svom osebujnom životnom putu i radu od kojeg ne odustaje

Ti su uređaji sadržavali četiri do pet tipki pomoću kojih su učenici odabirali odgovore koje su smatrali točnima. Kad bi svi odgovorili, na displeju bi se pokazalo tko je odgovorio točno i tko ne. Zatim bi učionica krenula na iduće pitanje ili nastavni modul. Prvi takav uređaj, smješten u već spomenutom Zavodu za fizikalnu medicinu, imao je 30 komunikatora.

Od elektroničkih učionica kupili su - vikendice

Vijest o nesvakidašnjem tehničkom čudu u zagrebačkoj Vinogradskoj ulici brzo se proširila, pa su se za Makančev sustav za automatizirano učenje zainteresirali drugi znanstvenici koji su se bavili obrazovanjem, ali i druge institucije.

'Tako me jednog dana posjetio pukovnik Jugoslavenske armije i upitao bih li mogao načiniti takvu učionicu za obuku pilota i zrakoplovnog osoblja na Zrakoplovnoj akademiji u Zadru. Zašto ne, rekao sam, nije to neki problem. A koliko biste vi za to tražili, pitao me on. Čujte, pojma nemam, rekao sam mu, nisu to dosad tražili od mene pa nisam o tome ni razmišljao. Koliko bi vama to vrijedilo? Kad mi je rekao iznos, umalo sam pao sa stolice', opisao je Makanec uz smijeh.