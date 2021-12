Ovaj korak na Android smartfonu nikako ne biste smjeli preskočiti

Nadograđen operativni sustav donosi poboljšanu sigurnost, ispravak bugova i niz novih značajki te se smatra jednom od osnova 'digitalne higijene' za mobilne uređaje

Kako nadograditi Samsung uređaj

Ako želite nadograditi vaš Galaxy smartfon, morat ćete otići u postavke i potražiti dio vezan uz softverske nadogradnje odlaskom u Settings > Software Update > Download and install. Vaš će se Samsung Galaxy spojiti na servere i provjeriti za dostupne softverske nadogradnje.

U slučaju da je dostupan, vidjet ćete veličinu nadogradnje i listu ispravki i dodataka. Za preuzimanje softvera i instalaciju pritisnite na tipku Download. Nakon što se preuzimanje dovrši, instalaciju možete započeti pritiskom na tipku Install Now.

Proces će trajati nekoliko minuta. Također nije na odmet ručno provjeriti za nove nadogradnje Google Play susava. Ove nadogradnje se obično automatski vrše u pozadini, no niti ručna provjera nije loš izbor, objašnjava MakeUseOf.

Uđite u postavke za sigurnost Settings > Biometrics and security i pritisnite na nadogradnju za sustav Google Play, odnosno Google Play system update. Sustav će nakon toga provjeriti za nadogradnjom Google Playja i ponuditi vam instalaciju nove verzije - ako je ona, naravno, dostupna.

Kako nadograditi Xiaomi ili Poco uređaj?

Xiaomi vrlo često šalje nadogradnje za sustav MIUI. Ako imate uređaj Xiaomi, Redmi ili Poco brenda, instalirajte nadogradnje na vrlo jedonstavan način. Uđite u postavke i skrolajte sve do dijela vezanog uz vaš telefon, odnosno About phone. Pritisnite na karticu sa verzijom MIUI-ja i zahtjevom za provjeru verzije Check for updates. Uređaj će se nakon toga spojiti na Xiaomijeve servere i provjeriti ima li nadogradnje za softver.

Za nadogradnju Google Playja odite u Settings > Passwords & security > Privacy > Google Play system update gdje će sustav auomatski provjeriti postoji li nova verzija. Ako postoji, preuzet će ju i instalirati.