[FOTO] Prosječno savršen Android srednje klase - isprobali smo Honor 50

Najnoviji uređaj iz Honora dolazi sa setom privlačnih značajki poput OLED ekrana, brzog punjenja i punog asortimana Googleovih usluga, no pitanje je - je li sve to dovoljno da ga istakne u vrlo kompetitivnom okružju

Ukratko, stražnji modul kamere ističe se glavnim objektivom dok su ostali tu uglavnom 'za šminku'. Fotografije su lijepe, a njihovo snimanje jednostavno je i elegantno - sve što trebate znati je da od cijelog tog iskustva ne smijete očekivati previše.

Što se performansi tiče, Android 11 skriven ispod Magic UI-ja funkcionira kao zanimljiv amalgam iOS-a i Androida s ultrašarenim ikonicama i hrpom Honorova bloatwarea. Iskustvo rada na uređaju je, tim rečeno, brzo i super elegantno. Jako nam se svidjelo to što Honor 50 baš forsira 120 Hz na izbornicima, pa švrljanje među ekranima ima jako premijski osjećaj.

Megabrzo punjenje

Super stvari vezane uz uređaj zaokružuje frontalna kamera od 32 MP jer pomoću umjetne inteligencije snima blistave, detaljne i lijepe fotografije, kao i paket opreme što uključuje brzi punjač od 66 W, USB-C slušalice i plastičnu maskicu. Plastična maskica nas je jako obradovala, s obzirom na to da sam uređaj ne dolazi ni s kakvim certifikatom, što znači da je osjetljiv na vodu i prašinu. Nekima će možda nedostajati bežično punjenje, no kako se preko žice baterija kapaciteta 4300 mAh od 0 do 100 puni za kraće od 40 minuta, nemamo razlog za prigovore. Također bismo naglasili da je smartfon, uz 5G i osrednju bateriju, vrlo energetski učinkovit - nakon cjelodnevnog korištenja pala je za svega 60 do 70 posto.

Kupiti ili ne?

Sveukupan dojam o najnovijem telefonu Honora prožet je prosječnošću. Riječ je o solidnom smartfonu koji korisniku nudi sva zvonca i zviždaljke koje bi se očekivale od uređaja ovakve klase, bez riskantnog kompromisa u obliku stavki koje bi ga istakle ispred konkurencije, a koja je prilično divlja u ovoj cjenovnoj skupini.

Ako ste veliki ljubitelj Huaweijeve škole dizajna i tražite pouzdanog 'srednjaša' opremljenog Googleom, Honor 50 predstavlja lijepu soluciju s bogatom kolekcijom značajki. Ako vam brend nije bitan, uvjereni smo da će vam izbor donekle otežati njegova brojna cjenovna konkurencija.