Android 12 zbunio je ovom promjenom - ovako se može vratiti na staro

Izbornik za gestikulacije pravi je zlatni rudnik prilagodbi za svakodnevno korisničko iskustvo. Njegova najnovija opcija, premda je nema u imenu, uključuje i uređivanje funkcija različitih tipki

Ako spadate među veterane Androida i već ste navikli na gašenje uređaja dugim držanjm tipke za paljenje, nova iteracija operativnog sustava mogla vas je iznenaditi. Dugo držanje tipke također je omogućavalo ponovno pokretanje, zaključavanje ili slanje hitnog poziva, no sad su se stvari promijenile.

Ovo je, piše Verge, došlo s novom verzijom operativnog sustava i navodno je dobra stvar. Nasreću, dobru stvar možete pretvoriti u dobru staru stvar podešavanjem funkcije tipke u izborniku za gestikulacije.

Opcije za gašenje i sigurnosne funkcije dobit ćete pritiskom na tipku za paljenje i tipku za pojačanje zvuka - što je super ako ikad želite ugasiti smartfon. Ako želite smanjiti potrebu za starim postavkama i opcijom za gašenje uređaja dugim pritiskom na tipku za paljenje, ne brinite - to možete napraviti ulaskom u postavke uređaja.

U izborniku birajte opcije za gestikulaciju pritiskom na System > Gestures. Spustite se niz izbornik sve do stavke 'Press and hold power button' i isključite pozivanje digitalnog asistenta deaktivacijom stavke 'Hold for Assistant'.

Jednostavno, zar ne?