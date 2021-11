[VIDEO] Netflix je izbacio prve igre za Android - pogledajte što je na popisu

Donekle očekivan i dugo najavljivan potez popularne streaming usluge uključuje čak dvije igre s tematikom serije Stranger Things

Od najave da će se ubaciti u tržište videoigara do 2. studenog 2021. kad je to i zbilja napravio, Netflix je otvoreno govorio o ulasku na tržište videoigara. S jedne strane, nitko ih za to ne može okriviti - riječ je o jednoj od najvećih platfomi za streaming koja nastoji umočiti prste u jedno od najunosnijih tržišta.