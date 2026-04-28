Ovaj gejming stolac iz Toyote vjerojatno je skuplji od vašeg cijelog računala

Japanski proizvođač automobila pretvorio je autosjedalo u uredsku stolicu od 3.500 dolara
Ako vam se čini da je vaša gaming stolica već pretjerala s RGB-om i 'ergonomijom', Toyota očito misli da to može ići dalje. Točnije, kroz svoju podružnicu Toyota Boshoku predstavio je CROWN SEAT, uredsku stolicu temeljenu na prednjem sjedalu iz modela Toyota Crown. Cijena? Oko 3.500 dolara.
Autosjedalo za ured bez puno prilagodbe
Koncept je jednostavan: uzeti sjedalo iz luksuznog automobila, postaviti ga na bazu uredske stolice i ponuditi ga kao premium rješenje za radni stol. Rezultat izgleda upravo onako kako biste očekivali.
Toyota Boshoku tvrdi da je cilj prenijeti udobnost modela Crown u radni prostor, što ima smisla kad se uzme u obzir koliko vremena ljudi provode sjedeći.
Suradnja s uredskim stručnjacima
Kako bi stolica ipak funkcionirala kao stolica, a ne samo kao automobilski eksperiment, u projekt je uključen i ITOKI, japanski proizvođač uredskog namještaja. Zahvaljujući toj suradnji, CROWN SEAT dolazi s funkcijama koje se očekuju u uredu, ali i onima koje se obično nalaze u automobilima.
To uključuje električno podešavanje položaja, naslona i lumbalne potpore, kao i kontrolu nagiba sjedala.
Grijanje, ventilacija i…punjenje mobitela
Stolica zadržava i neke manje očekivane značajke. Ugrađeni grijač sjedala i ventilacija s ventilatorima preuzeti su direktno iz automobila, što znači da je udobnost prioritet, bez obzira radite li ili provodite sate u igrama. Najneobičniji detalj nalazi se tamo gdje bi inače bio kopča sigurnosnog pojasa - sada pretvorena u USB-C priključak za punjenje uređaja.
Sve električne funkcije napaja prijenosna baterija, što dodatno naglašava da je riječ o autosjedalu prilagođenom za statično okruženje.
S cijenom koja prelazi mnoge kompletne gejming konfiguracije i planiranom proizvodnjom od samo 70 komada za japansko tržište, jasno je da CROWN SEAT nije zamišljen kao masovni proizvod. Drugim riječima, ako ste tražili stolicu koja će zamijeniti onu uredsku - Toyota ima prijedlog.