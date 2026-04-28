Ovaj gejming stolac iz Toyote vjerojatno je skuplji od vašeg cijelog računala

Ako vam se čini da je vaša gaming stolica već pretjerala s RGB-om i 'ergonomijom', Toyota očito misli da to može ići dalje. Točnije, kroz svoju podružnicu Toyota Boshoku predstavio je CROWN SEAT, uredsku stolicu temeljenu na prednjem sjedalu iz modela Toyota Crown . Cijena? Oko 3.500 dolara.

Koncept je jednostavan: uzeti sjedalo iz luksuznog automobila, postaviti ga na bazu uredske stolice i ponuditi ga kao premium rješenje za radni stol. Rezultat izgleda upravo onako kako biste očekivali.

Toyota Boshoku tvrdi da je cilj prenijeti udobnost modela Crown u radni prostor, što ima smisla kad se uzme u obzir koliko vremena ljudi provode sjedeći.

Suradnja s uredskim stručnjacima

Kako bi stolica ipak funkcionirala kao stolica, a ne samo kao automobilski eksperiment, u projekt je uključen i ITOKI, japanski proizvođač uredskog namještaja. Zahvaljujući toj suradnji, CROWN SEAT dolazi s funkcijama koje se očekuju u uredu, ali i onima koje se obično nalaze u automobilima.

To uključuje električno podešavanje položaja, naslona i lumbalne potpore, kao i kontrolu nagiba sjedala.

Grijanje, ventilacija i…punjenje mobitela

Stolica zadržava i neke manje očekivane značajke. Ugrađeni grijač sjedala i ventilacija s ventilatorima preuzeti su direktno iz automobila, što znači da je udobnost prioritet, bez obzira radite li ili provodite sate u igrama. Najneobičniji detalj nalazi se tamo gdje bi inače bio kopča sigurnosnog pojasa - sada pretvorena u USB-C priključak za punjenje uređaja.

Sve električne funkcije napaja prijenosna baterija, što dodatno naglašava da je riječ o autosjedalu prilagođenom za statično okruženje.

S cijenom koja prelazi mnoge kompletne gejming konfiguracije i planiranom proizvodnjom od samo 70 komada za japansko tržište, jasno je da CROWN SEAT nije zamišljen kao masovni proizvod. Drugim riječima, ako ste tražili stolicu koja će zamijeniti onu uredsku - Toyota ima prijedlog.