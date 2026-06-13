U Lisinskom održan koncert partizanskih pjesama: Pogledajte tko je sve bio

U povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u subotu je održan koncert partizanske pjesme u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH i Grada Zagreba
U programu je nastupio Mješoviti zbor Lira koji je izveo partizansku koračnicu 'Po šumama i gorama', 'Crvene makove', 'Padaj silo i nepravdo' te 'Internacionalu'. Zbor Prosvjeta izveo je 'Bella ciao' na hrvatskom jeziku, 'Marjane, Marjane' i 'Bilećanku', a zbor Praksa 'Pjesmu slobodi' i druge.
Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu.
Orešković: Ovdje smo da ne zaboravimo kako smo došli do slobode u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu
Uoči koncerta saborska zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) podsjetila je u izjavi medijima da je Dan antifašističke borbe, koji se obilježava 22. lipnja, hrvatski državni praznik od 1991., od vremena predsjednika Franje Tuđmana i razdoblja kada se Hrvatska branila u Domovinskom ratu te bila jedinstvena i ujedinjena.
Ustvrdila je da u Hrvatskoj jačaju političke snage koje žele krivotvoriti hrvatsku povijest i izokrenuti društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti, a tome, poručila je, jasno i otvoreno treba reći dosta.
Orešković je naglasila i da nitko na lijevo-progresivnoj političkoj sceni nikada nije opravdavao komunističke zločine niti je ljubitelj Jugoslavije niti želi njezin povratak. Hrvatski narod bio je jedinstven i ujedinjen kada se na referendumu odlučio za samostalnu i neovisnu državu, no ona je utemeljena na vrijednostima antifašizma, istaknula je.
'U ime svih generacija koje su se borile za hrvatsku slobodu, današnjih i svih budućih, ovdje smo da ne zaboravimo kako smo do te slobode došli u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu i kako tu slobodu trebamo sačuvati i za buduće naraštaje', poručila je Orešković.
Mesić: Čudim se oznakama 'endehazije', pa pola Hrvatske ne bi bilo
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić izjavio je da se antifašistička borba premalo spominje u hrvatskom političkom prostoru.
'Bilo bi bolje da se spominje više, jer bez antifašizma i antifašističke borbe danas Hrvatske ne bi bilo. To bi mogli zapamtiti oni koji ne poznaju ništa iz povijesti i ništa nisu naučili. Dobro je da se to onda na ovaj način evocira', rekao je Mesić.
'Da antifašizam nije pobijedio, kako bi taj svijet izgledao? Hrvatske ne bi bilo. Čudim se ovima s oznakama 'endehazije', pa pola Hrvatske ne bi bilo - Dalmacije, otoka, Rijeke, Međimurja, Istre.'
'Za dom spremni' je fašistički pozdrav montiran da podsjeća na njemačkog okupatora i ne znam kome više treba ustaški pokret', rekao je Mesić.