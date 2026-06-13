U Lisinskom održan koncert partizanskih pjesama: Pogledajte tko je sve bio

U povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u subotu je održan koncert partizanske pjesme u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH i Grada Zagreba

U programu je nastupio Mješoviti zbor Lira koji je izveo partizansku koračnicu 'Po šumama i gorama', 'Crvene makove', 'Padaj silo i nepravdo' te 'Internacionalu'. Zbor Prosvjeta izveo je 'Bella ciao' na hrvatskom jeziku, 'Marjane, Marjane' i 'Bilećanku', a zbor Praksa 'Pjesmu slobodi' i druge.

Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. Orešković: Ovdje smo da ne zaboravimo kako smo došli do slobode u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu Uoči koncerta saborska zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) podsjetila je u izjavi medijima da je Dan antifašističke borbe, koji se obilježava 22. lipnja, hrvatski državni praznik od 1991., od vremena predsjednika Franje Tuđmana i razdoblja kada se Hrvatska branila u Domovinskom ratu te bila jedinstvena i ujedinjena. Ustvrdila je da u Hrvatskoj jačaju političke snage koje žele krivotvoriti hrvatsku povijest i izokrenuti društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti, a tome, poručila je, jasno i otvoreno treba reći dosta.

Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







+15 Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Orešković je naglasila i da nitko na lijevo-progresivnoj političkoj sceni nikada nije opravdavao komunističke zločine niti je ljubitelj Jugoslavije niti želi njezin povratak. Hrvatski narod bio je jedinstven i ujedinjen kada se na referendumu odlučio za samostalnu i neovisnu državu, no ona je utemeljena na vrijednostima antifašizma, istaknula je. 'U ime svih generacija koje su se borile za hrvatsku slobodu, današnjih i svih budućih, ovdje smo da ne zaboravimo kako smo do te slobode došli u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu i kako tu slobodu trebamo sačuvati i za buduće naraštaje', poručila je Orešković. Mesić: Čudim se oznakama 'endehazije', pa pola Hrvatske ne bi bilo Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić izjavio je da se antifašistička borba premalo spominje u hrvatskom političkom prostoru.