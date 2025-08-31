Otimanje satelita, hakeri i razorna oružja: Je li ovo novo bojno polje u 21. stoljeću

Umjesto uobičajenog programa, ukrajinski gledatelji vidjeli su snimke parade emitirane iz Moskve: valove tenkova, vojnika i oružja. Poruka ih je trebala zastrašiti i bila je ilustracija toga da se rat 21. stoljeća ne vodi samo na kopnu, u moru i zraku, već i u kibernetičkom prostoru i svemirskim prostranstvima.

Dok je Rusija ove godine održavala paradu za Dan pobjede , hakeri koji podržavaju Kremlj oteli su satelit u orbiti koji pruža televizijski program Ukrajini.

Razoran udarac bez ispaljenog metka

Onesposobljavanje satelita moglo bi zadati razoran udarac bez ijednog metka. To je moguće učiniti ciljanjem njihova sigurnosnog softvera ili ometanjem sposobnosti slanja ili primanja signala sa Zemlje. Koliku štetu to može napraviti? Pa zamislite da to netko, primjerice, napravi s mrežom satelita koji održavaju mrežu GPS-a.

Više od 12 tisuća operativnih satelita sada kruži oko planeta, igrajući ključnu ulogu ne samo u komunikaciji, već i u vojnim operacijama, navigacijskim sustavima poput GPS-a, prikupljanju obavještajnih podataka i ekonomskim lancima opskrbe. Također su ključni za rano otkrivanje lansiranja, što može upozoriti na približavanje projektila.

To ih čini značajnom ranjivošću nacionalne sigurnosti i glavnom metom za svakoga tko želi potkopati gospodarstvo ili vojnu spremnost protivnika - ili zadati mu psihološki udarac. Hakeri obično traže najslabiju kariku u softveru ili hardveru koji podržava satelit ili kontrolira njegovu komunikaciju sa Zemljom. Stvarni uređaj u orbiti može biti siguran, ali ako ima zastarjeli softver, razmjerno ga je lako zlorabiti.

Kad su ruske snage napale Ukrajinu 2022. godine, netko je ciljao Viasat, američku satelitsku tvrtku koju koriste ukrajinska vlada i vojska. Hakiranje, za koje je Kijev okrivio Moskvu, koristilo je zlonamjerni softver za zarazu desetaka tisuća modema, uzrokujući prekid rada koji je utjecao na velike dijelove Europe.

Nuklearno oružje u svemiru

Sumnja se da Rusija razvija nuklearno oružje u svemiru, osmišljeno za istovremeno uništavanje gotovo svakog satelita u niskoj Zemljinoj orbiti. Oružje bi kombiniralo fizički napad koji bi se širio, uništavajući više satelita, dok bi nuklearna komponenta bila korištena da bi spržila njihovu elektroniku.

Takvo oružje moglo bi učiniti nisku Zemljinu orbitu neupotrebljivom za satelite i do godinu dana. Zbog toga bi došlo do gospodarskih turbulencija, a brojne bi države bile izložene većem riziku od napada, uključujući onaj nuklearni. Rusija i Kina također bi izgubile satelite, iako se vjeruje da su manje ovisne o njima nego SAD.

Vrijedni minerali i drugi materijali pronađeni na Mjesecu i asteroidima mogli bi dovesti do budućih sukoba dok nacije traže načine za iskorištavanje novih tehnologija i izvora energije. Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy najavio je ovog mjeseca planove za slanje malog nuklearnog reaktora na Mjesec, rekavši kako je važno da SAD to učini prije Kine ili Rusije.

Mjesec je bogat materijalom poznatim kao helij 3, za koji znanstvenici vjeruju da bi se mogao koristiti u nuklearnoj fuziji za generiranje ogromnih količina energije. Iako je ta tehnologija desetljećima udaljena od primjene, kontrola nad Mjesecom mogla bi odrediti koje će zemlje postati ili ostati supersile.