Otac e-Estonije poručio Hrvatima: 'Možda se i ne morate mijenjati, tim bolje za nas'

'Digitalna transformacija je vrlo jednostavna. Možete kopirati tuđa rješenja koja su dobra za vas. Ali, morate znati zašto se u nju upuštate. Čini mi se kako Hrvatska nema odgovor na to pitanje', poručuje arhitekt estonskog digitalnog čuda

No, Kotka je prodao svoj udio u toj tvrtci 2012. godine. 'To mi je donijelo hrpu novca', rekao je tportalu, 'ali sam morao i potpisati ugovor s klauzulom o zabrani tržišnog natjecanja.

Kopirajte dobra tuđa rješenja

Ideja uspostave estonskog elektroničkog državljanstva postojala je i prije no što se Kotka počeo njome baviti. No, bila je namijenjena poslovnim ljudima i diplomatima. Kotka je to proširio na sve zainteresirane, obećavši kako će do 2025. godine biti 10 milijuna e-Estonaca. Gotovo deset puta više od sadašnjeg broja stanovnika.

Otpora je bilo i još uvijek ih ima, rekao je Kotka. 'No, uvijek ima onih koji su nezadovoljni, koji gunđaju i kritiziraju', dodao je, 'Ima ljudi u Estoniji koji su uvjereni kako smo uspavani i zaostajemo za svijetom.'

Što bi preporučio hrvatskoj Vladi, koju veliki posao digitalne preobrazbe tek očekuje? 'Digitalna transformacija je vrlo jednostavna zadaća. Podsjeća na igranje strateške računalne igre Civilizacija: morate povlačiti određene poteze u određeno vrijeme kako biste polučili željeni učinak. Tek kad su stvari dobro postavljene i uhodane na jednoj razini krećete dalje.

U vrijeme kad je prolazila kroz taj proces Estonija se nije imala na koga puno ugledati. Hrvatska to može jer je u međuvremenu više zemalja prošlo kroz taj proces. Možete ih kopirati, odabrati rješenja koja su dobra za vas.