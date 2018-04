Hrvatski Telekom ima novu mrežu za internet stvari koja će povezivati milijune uređaja

Mrežna tehnologija Narrowband IoT trebala bi omogućiti povezivanje iznimno velikog broja uređaja uz niske troškove i bez potrebe za središnjim uređajem na koji se spajaju

Ova tehnologija bi trebala u kratkom roku omogućiti iznimno velik broj povezanih IoT uređaja na hrvatskom tržištu te hrvatskim IT tvrtkama osigurati preduvjete za razvoj velikog broja IoT rješenja za domaće i inozemno tržište. U HT-u procjenjuju kako će do 2020. godine u Hrvatskoj takvih uređaja biti na milijune, a u svijetu i do 30 milijardi.

Pogodna je za primjenu u rješenjima namijenjenima poslovnim i privatnim korisnicima kao što su sustavi za pametno parkiranje, upravljanje otpadom, praćenje kvalitete zraka, praćenje stvari i pošiljaka, pametna brojila, pametni dom, praćenje zdravstvenog stanja, lociranje članova obitelji, kućnih ljubimaca i imovine...

Kako je istaknuo Tomislav Kosanović, voditelj odjela za razvoj poslovnih usluga u HT-u, prednosti nove tehnologije očituju se u niskim troškovima te jednostavnom komunikacijskom modulu koji omogućuje izravno povezivanje senzora i drugih IoT uređaja na mobilnu mrežu. Drugim riječima, nije potrebna instalacija i održavanje lokalnih mreža.

Zbog niske razine potrošnje energije uređaji pogonjeni ovom tehnologijom mogu u optimalnim uvjetima raditi i do deset godina bez potrebe za mijenjanjem baterije.