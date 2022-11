Osječka Orqa jedina je u svijetu dronova koja ima sve komponente za njihovu proizvodnju, a uskoro će predstaviti i svoj prvi dron

U samo pet godina, koliko postoji, osječka tvrtka Orqa u nekoliko je navrata potvrdila status tvorca najboljih videonaočala za upravljanje dronovima na svijetu. No kako je sve počelo? Prije nego su osnovali tvrtku, direktori Srđan Kovačević, Vlatko Matijević i Ivan Jelušić počeli su kao ambiciozni inženjeri koji su radili na istraživanju i razvoju različitih hardverskih rješenja za klijente diljem svijeta. Godinu nakon što su osnovali tvrtku Orqa predstavili su svoje videonaočale i 2019. ih prodali u više od 50 zemalja u nekoliko tisuća komada. One se i danas, u svojoj drugoj generaciji, smatraju najboljim proizvodom u toj kategoriji, otkriva nam Jelušić, direktor prodaje i razvoja poslovanja u Orqi

'Videonaočale služe da pilot koji upravlja dronom stavljanjem naših naočala na glavu ima osjećaj kao da sjedi u samoj pilotskoj kabini, odnosno u prvom licu (FPV) upravlja bespilotnom letjelicom . Sve proizvodimo u Hrvatskoj, a naše videonaočale i ostalih 20-ak proizvoda, uglavnom komponente koje su glavne sastavnice dronova, nose oznaku 'made in Croatia', čime se jako ponosimo.

Čak je i azijsko tržište to prepoznalo – Japan i Južna Koreja su među najbrže rastućim Orqinim tržištima. Jelušić nam pritom pojašnjava da osim što njihove naočale za upravljanje dronovima imaju odlične performanse i izrađene su od najkvalitetnijih materijala i dijelova, također su vizualno privlačne azijskom tipu kupca, kojemu je vrlo važan izgled proizvoda. 'Bez obzira na cijenu i podrijetlo, imamo velik uspjeh u prodaji i razvoju u Aziji', kaže Jelušić.

No najveće tržište im je američko, odnosno Sjedinjene Države (SAD), i to po broju klijenata, količini isporučenih naočala te udjelu u ukupnim prihodima tvrtke. Drugo najveće je europsko tržište, točnije Francuska, Njemačka i Velika Britanija, no u Orqi su ipak najponosniji na svoju vjernu publiku na domaćem terenu.

Piloti fanovi

'Postoji zajednica pilota dronova u Hrvatskoj i nemali broj hrvatskih pilota koristi naše proizvode. To je naša najvjernija i najbolja publika koja ujedno predstavlja naše najveće fanove, koji advociraju za naša rješenja i proizvode i u drugim zajednicama, ne samo lokalnim', kaže Jelušić.