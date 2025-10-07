Nakon zatvaranja zračne luke zbog sumnjivih dronova, Njemačka odgovara – laserima

Njemačke vlasti rasporedile su lasersku instalaciju u blizini Zračne luke München nakon što su proteklog tjedna zabilježene višestruke dojave o dronovima, izvijestio je list Bild
Prema navodima anonimnih sigurnosnih izvora, laserski sustav trebao bi pomoći vlastima u preciznom određivanju udaljenosti i položaja dronova koji bi se mogli pojaviti u zračnom prostoru oko zračne luke. Portal Euronews Next pokušao je neovisno potvrditi te navode kod njemačke Savezne policije, no do objave članka nije zaprimio odgovor.
Vijest su objavili nakon što je zračna luka u Münchenu dva dana zaredom prošlog tjedna bila zatvorena zbog sumnjivih dronova u okolici.
Prve dojave o dronovima zaprimljene su 2. listopada oko 20:30 sati u područjima oko zračne luke, uključujući gradove Freising i Erding. Dronovi su kasnije uočeni i uz ogradu zračne luke, a potom i iznad njezina perimetra, stoji u priopćenju uprave zračne luke.
Zbog sigurnosnih razloga tada je uvedena preventivna obustava prometa, pri čemu je otkazano 17 letova, a 15 ih je preusmjereno u Stuttgart, Nürnberg, Beč i Frankfurt. Policija je u okolici pokrenula opsežnu potragu, dok su putnicima na otkazanim letovima u zračnoj luci bili osigurani ležajevi, deke, napitci i grickalice.
Dan kasnije njemačka policija ponovno je prijavila dvije dojave o dronovima, neposredno prije 23 sata, u blizini sjeverne i južne piste. Dronovi su, prema navodima Associated Pressa, odletjeli prije nego što su mogli biti identificirani. Sljedećeg jutra, 4. listopada, zabilježene su nove dojave o letjelicama, što je dovelo do otkazivanja ili preusmjeravanja dodatnih 170 letova, potvrdila je uprava zračne luke.
Incidenti su se dogodili neposredno nakon završetka Oktoberfesta, koji u München svake godine privlači milijune posjetitelja, te uoči Minhenske konferencije o migracijama, na kojoj je dio rasprava bio posvećen upravo odgovoru na prijetnje dronovima.
München je tako postao najnovije europsko središte pogođeno upadima dronova. U protekla tri mjeseca najmanje 11 zemalja, uključujući Litvu, Latviju, Dansku, Norvešku, Rumunjsku, Poljsku, Estoniju, Belgiju, Francusku i Njemačku, prijavilo je slične incidente ili privremene prekide zračnog prometa.
Europski čelnici prošlog su se tjedna na sastanku u Kopenhagenu složili da će ubrzati planove za uspostavu tzv. 'zida protiv dronova' duž istočne granice Europske unije.
