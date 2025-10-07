Nakon zatvaranja zračne luke zbog sumnjivih dronova, Njemačka odgovara – laserima

Prema navodima anonimnih sigurnosnih izvora, laserski sustav trebao bi pomoći vlastima u preciznom određivanju udaljenosti i položaja dronova koji bi se mogli pojaviti u zračnom prostoru oko zračne luke. Portal Euronews Next pokušao je neovisno potvrditi te navode kod njemačke Savezne policije, no do objave članka nije zaprimio odgovor.

Vijest su objavili nakon što je zračna luka u Münchenu dva dana zaredom prošlog tjedna bila zatvorena zbog sumnjivih dronova u okolici.

Prve dojave o dronovima zaprimljene su 2. listopada oko 20:30 sati u područjima oko zračne luke, uključujući gradove Freising i Erding. Dronovi su kasnije uočeni i uz ogradu zračne luke, a potom i iznad njezina perimetra, stoji u priopćenju uprave zračne luke.

Zbog sigurnosnih razloga tada je uvedena preventivna obustava prometa, pri čemu je otkazano 17 letova, a 15 ih je preusmjereno u Stuttgart, Nürnberg, Beč i Frankfurt. Policija je u okolici pokrenula opsežnu potragu, dok su putnicima na otkazanim letovima u zračnoj luci bili osigurani ležajevi, deke, napitci i grickalice.