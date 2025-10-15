5. studenog

Osijek u znaku informacijske sigurnosti: stižeBSides 2025 konferencija

15.10.2025

Neovisna konferencija BSides vraća se u Osijek 5. studenog 2025., i to u prostor Kina Urania

Ovaj community-driven InfoSec event, koji se tradicionalno održava svake dvije godine, okuplja stručnjake, istraživače, etičke hakere i sve zaljubljenike u sigurnost sustava, mreža i podataka.

BSides konferencije globalno su poznate po otvorenoj i neformalnoj atmosferi, gdje nema korporativnih zidova, već samo dijeljenje znanja, iskustava i alata koji oblikuju budućnost sigurnosti.

Već su potvrđena dva predavača, a poziv za prijavu tema i dalje je otvoren – možete se prijaviti putem google forme na službenoj stranici BSides Osijeka.

Ulaznice su dostupne putem Entrio platforme, a broj mjesta je ograničen. Ako ste dio InfoSec zajednice ili to želite postati, BSides Osijek je događaj koji ne želite propustiti — vidimo se 5. studenog u Kinu Urania!

