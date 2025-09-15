Orke potopile jedrilicu kod Portugala. Znanstvenici: 'Ideja o osveti je atraktivna priča, ali...'

Jedrilica s petero ljudi na palubi potonula je u subotu u blizini Coste da Caparice nakon što je doživjela ono što stručnjaci nazivaju 'interakcijom s orkama'. Svi članovi posade spašeni su bez ozljeda, a pomoć je trebala i posadi turističkog broda u zaljevu Cascais, priopćila je Nacionalna pomorska uprava Portugala. U dvije odvojene akcije spašeno je devetero ljudi
Jedrilica, koja pripada Nautic Squadu, našla se u problemima oko pet nautičkih milja, odnosno oko devet kilometara od obale. Posada turističkog broda Mercedes-Benz Oceanic Lounge, koja je u tom trenutku bila na izletu promatranja dupina, uočila je neobične pokrete i približila se. Tada su shvatili da je riječ o skupini od četiri orke koje su se kretale ispod trupa.
Orke su, prema riječima svjedoka, oštetile kormilo, nakon čega je krenula prodirati voda. Unatoč pokušajima tegljenja, jedrilica je potonula, no svih pet članova posade evakuirano je na okolna plovila. Portugalska mornarica stigla je na mjesto događaja i osigurala područje.
'Ideja o osveti je atraktivna priča, ali nema dokaza za to'
U snimci koju je objavio Oceanic Lounge vidi se kontakt orki i broda, ponašanje koje se posljednjih godina redovito bilježi uz obalu Portugala i u Gibraltarskom tjesnacu. Iako incidenti mogu biti zastrašujući za posade, stručnjaci naglašavaju da orke u takvim situacijama ne pokazuju agresiju prema ljudima, već se radi o obrascima koji rezultiraju materijalnom štetom.
Prema podacima portala orcas.pt, samo ove godine zabilježena su 73 susreta orki i jedrilica, od čega četiri u rujnu. Radi se o tzv. iberijskim orkama, kritično ugroženoj podvrsti s manje od pedeset jedinki.
Prvi slučajevi ovakvih interakcija prijavljeni su 2020. godine u jednom od najprometnijih svjetskih morskih koridora, Gibraltarskom tjesnacu, kojim svakodnevno prođe oko 300 brodova. Istraživačka skupina GTOA, koja prati iberijsku populaciju, od tada je dokumentirala gotovo 700 interakcija, a najčešće ih povezuje s grupom od petnaestak orki nazvanom Gladis.
Na društvenim mrežama neko se vrijeme širila teorija da se orke osvećuju zbog smrtno stradale jedinke, no stručnjaci to odbacuju. 'Ideja o osveti je atraktivna priča, ali nema dokaza za to. Da su željele nauditi ljudima, učinile bi to vrlo lako', rekla je neuroznanstvenica Lori Marino, predsjednica Projekta utočišta za kitove.
Prema njezinim riječima, vjerojatnije je da je riječ o ponašanju u igri i imitaciji među tim iznimno inteligentnim životinjama. 'Orke su izuzetno društvena bića i uče promatrajući druge', dodala je.
Najveći dupini na svijetu
Orke su najveći i najsnažniji dupini na svijetu (ne kitovi), ali i najopasnije životinje u morskim dubinama jer mogu doseći duljinu od preko devet metara i težinu do pet tona. U vodama oko Norveške i Islanda poznate su po lovu na haringe, a u vodama oko Antarktike love tuljane i mladunce plavetnih kitova. Vjerne su svome jatu u kojem prevladava matrijarhat, cijeli život provedu u dobro organiziranim skupinama te spadaju među najinteligentnije životinje; neki znanstvenici smatraju da napredniji primjerci orki imaju prosječnu ljudsku inteligenciju.
Najveći i, s obzirom na to da je riječ o vrhunskim grabežljivcima, zapravo jedini neprijatelj im je – čovjek. Interakcije ljudi i orki u divljini su česte, a dosad nema zabilježenih smrtonosnih napada na čovjeka (no u zatočeništvu je situacija, nažalost, drugačija: zabilježena su četiri smrtna slučaja, op.a.). Osim toga, pokazuju veliko zanimanje za ljude, no sa sigurne udaljenosti za obje strane. One su divlje životinje i tako ih treba i tretirati.
Čamci i podvodna buka mogu ometati orke dok se hrane te utjecati na njihove društvene interakcije i eholokaciju. Prekomjerni izlov rezultirao je kolapsom nekoliko ribljih fondova diljem svijeta, a ribolovna oprema predstavlja im visok rizik od zapetljanja, što može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
Nažalost, bile su meta komercijalnog lova i zarobljavanja za akvarije, što je izazvalo mnogo kontroverzi i debata o etici držanja ovih inteligentnih stvorenja u zarobljeništvu. Organizacije za zaštitu životinja godinama su se borile za poboljšanje uvjeta za orke u zatočeništvu i zaustavljanje lova na njih. Danas mnoge zemlje imaju stroge zakone koji štite njihova staništa.
Napadi na brodove i društveni trendovi
Poput ljudi, orke vole pokretati trendove. Primjerice, prije nekoliko desetaka godina nosile su mrtve losose na vrhu nosa – 'poput šešira'. Znanstvenici su utvrdili da je to bio trend koji im je brzo dosadio: odustale su od njega nakon samo nekoliko tjedana.
Ponekad se okupljaju u impresivne skupine poznate kao superjata. Ovaj rijedak i fascinantan fenomen događa se kada se više manjih jata okupi na jednom mjestu, stvarajući prizor koji može uključivati stotine jedinki. Premda obično žive u manjim, stabilnim obiteljskim skupinama, povremeno se okupljaju u spomenuta superjata radi socijalizacije, parenja ili drugih interakcija. Ova okupljanja pružaju priliku za složene društvene interakcije među različitim podgrupama.
Proteklih godina orke su punile stupce zbog 'napada na brodove', no morski biolozi kasnije su ustvrdili da je i ovaj put bila riječ o trendu koji je nastao iz - dosade.
Istraživači, naime, vjeruju da je iznenadna moda napada na brodove započela oko 2019., nakon brzog porasta plavoperajne tune – koja je glavni izvor hrane za orke. Naime zbog obilja hrane manje su vremena provodile u lovu, što im je ostavilo previše slobodnog vremena. Iako razlog za napade nije službeno potvrđen, morski biolozi vjeruju da je započeo kada se orka u tinejdžerskoj dobi igrala kormilom pred svojim vršnjacima i tako stvorila trend.