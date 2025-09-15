Orke potopile jedrilicu kod Portugala. Znanstvenici: 'Ideja o osveti je atraktivna priča, ali...'

Orke su, prema riječima svjedoka, oštetile kormilo, nakon čega je krenula prodirati voda. Unatoč pokušajima tegljenja, jedrilica je potonula, no svih pet članova posade evakuirano je na okolna plovila. Portugalska mornarica stigla je na mjesto događaja i osigurala područje.

Jedrilica, koja pripada Nautic Squadu, našla se u problemima oko pet nautičkih milja, odnosno oko devet kilometara od obale. Posada turističkog broda Mercedes-Benz Oceanic Lounge, koja je u tom trenutku bila na izletu promatranja dupina, uočila je neobične pokrete i približila se. Tada su shvatili da je riječ o skupini od četiri orke koje su se kretale ispod trupa.

'Ideja o osveti je atraktivna priča, ali nema dokaza za to'

U snimci koju je objavio Oceanic Lounge vidi se kontakt orki i broda, ponašanje koje se posljednjih godina redovito bilježi uz obalu Portugala i u Gibraltarskom tjesnacu. Iako incidenti mogu biti zastrašujući za posade, stručnjaci naglašavaju da orke u takvim situacijama ne pokazuju agresiju prema ljudima, već se radi o obrascima koji rezultiraju materijalnom štetom.

Prema podacima portala orcas.pt, samo ove godine zabilježena su 73 susreta orki i jedrilica, od čega četiri u rujnu. Radi se o tzv. iberijskim orkama, kritično ugroženoj podvrsti s manje od pedeset jedinki.

Prvi slučajevi ovakvih interakcija prijavljeni su 2020. godine u jednom od najprometnijih svjetskih morskih koridora, Gibraltarskom tjesnacu, kojim svakodnevno prođe oko 300 brodova. Istraživačka skupina GTOA, koja prati iberijsku populaciju, od tada je dokumentirala gotovo 700 interakcija, a najčešće ih povezuje s grupom od petnaestak orki nazvanom Gladis.

Na društvenim mrežama neko se vrijeme širila teorija da se orke osvećuju zbog smrtno stradale jedinke, no stručnjaci to odbacuju. 'Ideja o osveti je atraktivna priča, ali nema dokaza za to. Da su željele nauditi ljudima, učinile bi to vrlo lako', rekla je neuroznanstvenica Lori Marino, predsjednica Projekta utočišta za kitove.

Prema njezinim riječima, vjerojatnije je da je riječ o ponašanju u igri i imitaciji među tim iznimno inteligentnim životinjama. 'Orke su izuzetno društvena bića i uče promatrajući druge', dodala je.

Najveći dupini na svijetu

Orke su najveći i najsnažniji dupini na svijetu (ne kitovi), ali i najopasnije životinje u morskim dubinama jer mogu doseći duljinu od preko devet metara i težinu do pet tona. U vodama oko Norveške i Islanda poznate su po lovu na haringe, a u vodama oko Antarktike love tuljane i mladunce plavetnih kitova. Vjerne su svome jatu u kojem prevladava matrijarhat, cijeli život provedu u dobro organiziranim skupinama te spadaju među najinteligentnije životinje; neki znanstvenici smatraju da napredniji primjerci orki imaju prosječnu ljudsku inteligenciju.

Najveći i, s obzirom na to da je riječ o vrhunskim grabežljivcima, zapravo jedini neprijatelj im je – čovjek. Interakcije ljudi i orki u divljini su česte, a dosad nema zabilježenih smrtonosnih napada na čovjeka (no u zatočeništvu je situacija, nažalost, drugačija: zabilježena su četiri smrtna slučaja, op.a.). Osim toga, pokazuju veliko zanimanje za ljude, no sa sigurne udaljenosti za obje strane. One su divlje životinje i tako ih treba i tretirati.