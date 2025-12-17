EU traži od zapadnog Balkana da riješi pitanja iz prošlosti: Složili se svi osim Srbije

“Potrebni su odlučni dodatni napori za poticanje pomirenja i regionalne stabilnosti, kao i za pronalaženje i provedbu konačnih, inkluzivnih i obvezujućih rješenja za regionalne i bilateralne sporove partnera i pitanja koja proizlaze iz nasljeđa prošlosti, u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući Sporazum o pitanjima sukcesije, te preostale slučajeve nestalih osoba i pitanja ratnih zločina”, kaže se u deklaraciji objavljenoj nakon samita EU-zapadni Balkan.

Na samitu su sudjelovali čelnici svih zemalja zapadnog Balkana, osim Srbije, koja se nije usuglasila s deklaracijom. U tekstu se pohvaljuju one države zapadnog Balkana koje su već u potpunosti usklađene sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući i sankcije protiv Rusije te pozivaju one koje to još nisu učinile da slijede njihov primjer. Čelnici EU-a potvrđuju “punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva zapadnog Balkana u Europskoj uniji”.