Nova AI tvrtka Roberta Kutića u posebnom Microsoftovu programu: 'Ovo nam je potvrda'

'Nisam očekivao da će Microsoft tako brzo izaći s tom informacijom, no kad je već tako, treba reći da je jako teško osigurati status koji mi sad imamo', izjavio je Kutić. 'Partnerstvo s Microsoftom potvrda je da gradimo nešto što ima globalni potencijal. Puno se priča o AI-ju, ali rijetki zaista razumiju kako izgraditi održiv, profesionalan proizvod koji može skalirati i izdržati enterprise standarde.'

Kutić je za Istarski.hr potvrdio da je riječ o zahtjevnom i kompetitivnom procesu.

Kutić je početkom listopada najavio novo poglavlje u karijeri i preuzimanje funkcije glavnog izvršnog direktora AI tvrtke Festina Technology, zajedno s Martinom Ćurić kao glavnom tehnološkom direktoricom i Ivicom Pravicom kao glavnim arhitektom. Prema Microsoftu, Festina je prepoznata kao jedan od startupova s najvećim tržišnim potencijalom, a ulazak u program omogućit će joj pristup naprednim Azure AI alatima i globalnoj mreži stručnjaka.

Festina Technology razvija AI agente za složene poslovne domene, uključujući pravo, financije i ljudske resurse. Njihov prvi proizvod, Lexandro, koristi umjetnu inteligenciju za automatizaciju i razumijevanje dokumenata te izradu agenata koji mogu samostalno obavljati zadatke unutar organizacije.

'Stvaramo profesionalno enterprise rješenje koje omogućuje potpunu digitalizaciju kompanije. Prije se moralo kupovati i povezivati više različitih softverskih sustava, dok Lexandro omogućuje da u sustav ubacite nestrukturirane podatke, a platforma sama generira potrebne agente koji znaju što trebaju učiniti. To je nova generacija poslovnog softvera - sustav koji se prilagođava korisniku, a ne obrnuto', objašnjava Kutić.

'Ovo će ubrzati naše aktivnosti'

'Podrška Microsofta dodatno će ubrzati naše aktivnosti i približiti nas rješenjima koja su nam sada u razvojnom fokusu', ističe Martina Ćurić. 'Naš cilj je graditi domenski specifične AI agente koji razumiju poslovni kontekst i mogu automatizirati složene procese bez kompromisa prema točnosti i sigurnosti.'

Glavni arhitekt Ivica Pravica istaknuo je da se tehnološki razvoj Festine temelji na modularnoj arhitekturi i transparentnosti rada modela: 'Azure nam omogućuje gradnju rješenja koja su skalabilna i nadzirana. Svaka odluka modela može se objasniti i provjeriti, što je ključno za primjenu u poslovno kritičnim okruženjima.'

Podsjetimo, Roberto Kutić je u novi poduzetnički pothvat krenuo nakon gotovo 20 godina u vrhu Infobipa, globalne komunikacijske platforme nastale u Vodnjanu. U lipnju je Infobip – bez puno detalja u šturom priopćenju – potvrdio njegov odlazak s mjesta COO-a, uz napomenu da Kutić ostaje suvlasnik kompanije.

Infobip, koji je Roberto Kutić osnovao 2002. godine s bratom Silvijem Kutićem, prerastao je u kompaniju s više od 3600 zaposlenih u preko 75 ureda širom svijeta. Tvrtku je čak i Gartner uvrstio među CPaaS lidere, a danas surađuje s najvećim svjetskim kompanijama.