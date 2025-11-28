Ana Rucner ušla u Guinessovu knjigu rekorda

Hrvatska violončelistica Ana Rucner nastavlja sa svojom inozemnom karijerom. Ovih je dana sudjelovala na jednom od najznačajnijih kulturno-humanitarnih događaja današnjice, stodnevnoj proslavi stogodišnjice rođenja Sri Sathya Sai Babe, manifestaciji koja je okupila najistaknutije umjetnike, znanstvenike, sportske i humanitarne predstavnike iz 100 zemalja svijeta u organizaciji fondacije One World, One Family

U sklopu programa otvorena je i najveća besplatna privatna bolnica na svijetu za siromašne, kapaciteta 600 kreveta, projekt kojemu je cilj omogućiti liječenje svima kojima je najpotrebnije. Na dan otvorenja održan je povijesni koncert koji je spojio 450 glazbenika, više od 70 vokalista i predstavnike 60 zemalja, čime je događaj službeno ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao koncert s najvećim brojem glazbenika iz različitih država ikad okupljenih na jednoj pozornici.

Ana je nastupila zajedno s četiri hrvatske vokalistice, nekadašnjim članicama Ansambla LADO, izvodeći djelo 'Elegija' hrvatskog skladatelja i violončelista Rudolfa Matza, čime je Hrvatska bila svečano upisana među sudionike ove globalne manifestacije koja slavi humanost, zajedništvo i univerzalne vrijednosti, poput mira, ljubavi, istine, ispravnog djelovanja i nenasilja.

'Najdublje iskustavo u životu' Posebnu važnost imala je i činjenica da je koncert, zajedno s međunarodnim sastavom, izveo Sai Symphony Orchestra, najznačajniji indijski simfonijski orkestar kojeg zadnjih deset godina vodi grčko-američki multi instrumentalist, skladatelj, dirigent i pedagog Dimitris Lambrianos. Ana je pozvana na događaj zahvaljujući angažmanu Borne Lulića iz Europskog instituta za ljudske vrijednosti, koji je koordinirao sudjelovanjem hrvatskih umjetnika na ovom povijesnom projektu.

Ana Rucner Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album

