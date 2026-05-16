Pogledajte kako je sjajni Hrgović pobijedio Allena

Hrvatski teškaš potpuno je dominirao mečem, a Allenov kut na kraju je bio prisiljen baciti ručnik kako bi spasio svog borca od daljnjih batina.

Hrgoviću je ovo bila 20. pobjeda u profesionalnoj karijeri, treća zaredom, a čak 15. završio je nokautom. Hrvatski boksač od prve je sekunde nametnuo visok ritam i brzo pokazao razliku u kvaliteti. Allen je teško podnosio Hrgovićeve snažne kombinacije, a posebno je loše izgledao u trećoj rundi kada je završio pod pravim bombardiranjem udaraca uz konopce.

Sudac je pažljivo promatrao situaciju, no prije nego što je stigao reagirati, Allenov kut odlučio je prekinuti borbu.