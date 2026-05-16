Pogledajte kako je sjajni Hrgović pobijedio Allena

Filip Hrgović ostvario je uvjerljivu pobjedu protiv Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi borbe održane u engleskom Doncasteru.
Hrvatski teškaš potpuno je dominirao mečem, a Allenov kut na kraju je bio prisiljen baciti ručnik kako bi spasio svog borca od daljnjih batina.
Hrgoviću je ovo bila 20. pobjeda u profesionalnoj karijeri, treća zaredom, a čak 15. završio je nokautom. Hrvatski boksač od prve je sekunde nametnuo visok ritam i brzo pokazao razliku u kvaliteti. Allen je teško podnosio Hrgovićeve snažne kombinacije, a posebno je loše izgledao u trećoj rundi kada je završio pod pravim bombardiranjem udaraca uz konopce.
Sudac je pažljivo promatrao situaciju, no prije nego što je stigao reagirati, Allenov kut odlučio je prekinuti borbu.
Nakon meča Hrgović je objasnio zašto je odmah krenuo agresivno.
'Počeo sam jako jer sam vidio da ga pogađam. Bio je vrlo otvoren od samog početka pa sam htio što prije završiti borbu i poslati poruku', rekao je hrvatski boksač.