Poznato je u što je avion Croatia Airlinesa udario: Oštećen mu je motor

Da je zrakoplov je tijekom zaleta, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i zadobio oštećenja potvrdio je novinaru Slobodne Dalmacije Ivici Markoviću i potvrdio zamjenik direktora Zračne luke Split Pero Bilas.

Zrakoplov je uklonjen s piste

Kako su priopćili iz Croatia Airlinesa u zrakoplovu tipa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen. Također su istaknuli da je posada postupala u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama i zaustavila zrakoplov.