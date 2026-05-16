Poznato je u što je avion Croatia Airlinesa udario: Oštećen mu je motor

V. B.

16.05.2026 u 16:28

Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic
Nakon što avion Croatia Airlinesa nije uspio poletjeti za Frankfurt već je izašao s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenje motora od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze

Da je zrakoplov je tijekom zaleta, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i zadobio oštećenja potvrdio je novinaru Slobodne Dalmacije Ivici Markoviću i potvrdio zamjenik direktora Zračne luke Split Pero Bilas.

Zrakoplov je uklonjen s piste

Kako su priopćili iz Croatia Airlinesa u zrakoplovu tipa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen. Također su istaknuli da je posada postupala u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama i zaustavila zrakoplov.

Airbus CA u ZL Split Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Što je dovelo do incidenta pokazat će istraga. Kako smo ranije objavili oštećeni zrakoplov uklonjen je s piste i zračni promet za Split i iz Splita ponovno je uspostavljen oko 16 sati. Od incidenta u 13.30 sati svi dolazni letovi preusmjeravani su u druge zračne luke, prvenstveno u Zadar i Zagreb.

