Od sad možete prebaciti razgovore s ChatGPT-a ili Claudea u Googleov Gemini

Google je objavio kako njegov Gemini AI sada ima alat za 'uvoz memorije' za preuzimanje povijesti razgovora iz drugih robota za brbljanje podržanih umjetnom inteligencijom.

Moći ćete to učiniti na dva načina.

Ako samo želite prenijeti najvažnije informacije o sebi s drugog chatbota, Gemini može predložiti upit koji možete koristiti kako biste od svog starog chatbota dobili sažetak onoga što zna o vama.

Zatim zalijepite taj sažetak iz starog chatbota u okvir u Geminijevom alatu za uvoz. Gemini će analizirati informacije o vama i spremiti ih za sve vaše buduće razgovore.