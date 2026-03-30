NOVI ALAT

Od sad možete prebaciti razgovore s ChatGPT-a ili Claudea u Googleov Gemini

Miroslav Wranka

30.03.2026 u 13:45

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Bit će dostupna dva načina kako dosadašnje razgovore s robotima opremljenim umjetnom inteligencijom uvesti u Googleovu umjetnu inteligenciju

Google je objavio kako njegov Gemini AI sada ima alat za 'uvoz memorije' za preuzimanje povijesti razgovora iz drugih robota za brbljanje podržanih umjetnom inteligencijom.

vezane vijesti

Moći ćete to učiniti na dva načina.

Ako samo želite prenijeti najvažnije informacije o sebi s drugog chatbota, Gemini može predložiti upit koji možete koristiti kako biste od svog starog chatbota dobili sažetak onoga što zna o vama.

Zatim zalijepite taj sažetak iz starog chatbota u okvir u Geminijevom alatu za uvoz. Gemini će analizirati informacije o vama i spremiti ih za sve vaše buduće razgovore.

tportal
Izvor: Google / Autor: Google

Druga metoda je uvoz cijele povijesti razgovora iz drugog chatbota. Morat ćete izvesti tu povijest razgovora kao datoteku u formatu ZIP, koju zatim možete prenijeti na Gemini i nastaviti svoje stare razgovore.

Google je obje opcije počeo postupno uvoditi diljem svijeta. Moguće ih je pronaći pod Settings u Geminiju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sofisticirana kiberoperacija

Kako Izrael lovi i eliminira iranske čelnike? Tajna AI platforma promijenila je pravila igre
ERA OTPUŠTANJA

Šefovi najvećih tehno kompanija priznaju: Otkaze dijelimo zbog AI-ja
SIGURNOSNE MJERE

Instaliranje aplikacija na Androidu više neće biti isto - evo što se mijenja

najpopularnije

Još vijesti