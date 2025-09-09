Od dronova do žohara: Ovaj sektor investitori su nekad zaobilazili, a sada ulažu milijarde

Pokazuje to da su investitori sve više zainteresirani za mlade tvrtke koje razvijaju, rekli bismo, štošta; od autonomnih dronova i mini podmornica do 'kiborg žohara' opremljenih mikroračunalima.

Prema podacima koje je za Financial Times prikupio PitchBook, tvrtke iz tog područja prikupile su od početka 2022. ukupno 2,4 milijarde eura, uključujući 1,4 milijarde u prvih sedam mjeseci ove godine. Za usporedbu, 2020. godine uloženo je svega 30 milijuna eura, a 2021. godine 150 milijuna.

Prekretnica nakon Munchenske sigurnosne konferencije

Promjena investicijske klime dodatno je potaknuta nakon ovogodišnje Munchenske sigurnosne konferencije, kada je borbeni ton govora američkog potpredsjednika JD-a Vancea otvorio pitanje daljnje sigurnosne povezanosti SAD-a i Europe.

'U trenutku tog govora samo je šačica europskih fondova specijalizirano za obrambenu tehnologiju u nju i ulagala. Danas već dolazimo do faze u kojoj prestižni fondovi prepoznaju sektor kao ozbiljnu priliku', kaže Mikolaj Firlej, suosnivač Expeditions Funda.

Najviše ulaganja privukle su njemačke tvrtke, ponajprije Helsing, dok je novac stizao i u druge, poput tvrtke Swarm Biotactics koja razvija vojne kiborg-žohare – prave kukce opremljene mikrofonima, kamerama i senzorima – koje planira koristiti u špijunaži i drugim operacijama. U lipnju je tvrtka izjavila da je prikupila 13 milijuna eura financiranja u ranoj fazi, a posljednju rundu financiranja podržali su investitori iz Europe, SAD-a i Australije.

Velika Britanija sve više privlači proizvođače. Primjerice Tekever i proizvođač borbenih dronova Stark već najavljuju otvaranje pogona u zemlji. Britanski obrambeni startupovi bit će posebno istaknuti i na londonskom sajmu oružja ovaj tjedan. 'Europa postaje aktivnija u vlastitoj sigurnosti. To su smjernice za idućih 10 godina', ističe Rana Yared iz fonda Balderton Capital.

S druge strane, Ukrajina i dalje nosi titulu zapadne prijestolnice dronova s vlastitom startup scenom, ali i priljevom stranih tvrtki koje ondje testiraju tehnologiju izravno na bojištu. 'Praktična povratna informacija je ključna, a to danas znači testiranje u Ukrajini', dodaje Yared.

Najzanimljiviji europski obrambeni startupi o kojima se priča

Helsing (Njemačka) je najpoznatija nova europska obrambena tvrtka, procijenjena na 12 milijardi eura u investicijskom krugu predvođenom Danielom Ekom (Spotify). U četiri godine razvila je softver za praćenje bojišta, proizvela borbene dronove za Ukrajinu, kupila njemačkog proizvođača zrakoplova Grob (a koji je došao s vlastitim aerodromom) te najavila izgradnju autonomnih podmornica u Velikoj Britaniji. 'Prelazimo iz softverske tvrtke u tvrtku za softver i hardver umjetne inteligencije koja pokriva sve domene', rekao je Helsingov predsjednik za FT u lipnju.

Stark (Njemačka) ima posebnu priču. Nakon potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine, proizvođač izviđačkih dronova sa sjedištem u Münchenu, Quantum Systems, želio se posvetiti proizvodnji smrtonosnog oružja, ali su se toj ideji protivili neki investitori. Suosnivač i bivši časnik njemačke vojske Florian Seibel umjesto toga je osnovao sestrinsku tvrtku Stark, koja je od pokretanja 2024. postala jedna od najbrže rastućih obrambeno-tehnoloških grupa u Europi. U kolovozu je zaključila novu rundu financiranja od 60 milijuna eura koja je tvrtku procijenila na 500 milijuna eura, a među investitorima su Thiel Capital i Sequoia Capital.

Zajedno sa svojim konkurentom Helsingom, Stark je ove godine primio narudžbu za 'veliki broj' smrtonosnih dronova od njemačkih oružanih snaga kako bi mogli testirati, eksperimentirati i pomoći u razvoju oružja. Tvrtka još nije osigurala nikakve druge vladine ili vojne ugovore, iako ima tim u Ukrajini koji se bavi testiranjem i razvojem. U srpnju je najavila da će otvoriti tvornicu u engleskom gradu Swindonu.

Wild Hornets (Ukrajina) - Video objavljen na Telegramu u lipnju prikazivao je južnu Ukrajinu s visine od 11 km. Ali nije snimljen iz jednog od komercijalnih zrakoplova koji lete na toj visini, već helikopterskim dronom koji bi se uskoro mogao koristiti za rušenje ruskih izviđačkih dronova na velikim visinama.

Njegov proizvođač je Wild Hornets, startup osnovan 2023. godine. U svom portfelju ima razne modele dronova, uključujući bombarder Hornet Queen i najnoviji, brzi presretač Sting, dizajniran za rušenje dronova tipa Shahed, koje je dizajnirao Iran, a koje Rusija masovno lansira.

Simbol ukrajinske domišljatosti, dizajnerske vještine i kulture proizvodnje na lokalnoj razini, Wild Hornets financira se donacijama i crowdfundingom na društvenim mrežama, gdje dijeli fotografije civila koji se udružuju kako bi pomogli u proizvodnji. Usko surađuje s nekim od elitnih ukrajinskih borbenih jedinica kako bi testirala i poboljšala svoje dronove te se hvali da je neutralizirala 1738 neprijateljskih sredstava vrijednih 1,69 milijardi dolara, uključujući najmanje 150 ruskih tenkova, 800 vojnih vozila i 122 teška topnička sustava.

Cambridge Aerospace (UK) osnovan je krajem 2024. u Velikoj Britaniji i nada se iskoristiti rastuće tržište isplativijih sustava protuzračne obrane kako bi se suprotstavio prijetnjama poput dronova i raketa. Ove je godine lansirao svoj prvi proizvod - Skyhammer.

Dizajniran kao jeftin presretač krstarećih raketa i velikih dronova, Skyhammer ima domet do 30 km i brzinu do 700 km/h. Tvrtka među svojim podupirateljima ubraja Lakestar, Lux Capital, Accel i Spark Capital te je do danas prikupila 136 milijuna dolara u svojoj posljednjoj rundi, koju je predvodio Spark, procijenjenoj na 400 milijuna dolara. Grant Shapps, britanski ministar obrane u prethodnoj konzervativnoj vladi, imenovan je za predsjednika.

Arx Robotics (Njemačka) sa sjedištem u Münchenu do danas je prikupila 54 milijuna eura za proširenje svoje flote autonomnih kopnenih vozila. Tvrtka, koju podupiru NATO-ov inovacijski fond i fond rizičnog kapitala Project A, razvila je niz vozila koja se mogu opremiti za izviđanje ili evakuaciju ranjenika. Neka od njihovih vozila aktivno su raspoređena u Ukrajini.

Njegov operativni sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji, Mithra OS, također se može integrirati u stare vozne parkove kako bi ih modernizirao. Startup surađuje s Daimler Truckom i Renkom kako bi ga integrirao u postojeća vozila. Arx je ove godine također najavio planove za tvornicu u Velikoj Britaniji.