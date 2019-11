Obratite pažnju: Ovo su četiri podmukla načina na koje hakeri mogu upasti u vaš WhatsApp

Premda se radi o načelno sigurnoj aplikaciji, WhatsApp je dovoljno popularan da je zapeo za oči cyber kriminalaca. Ovo su trenutno poznate metode na koje oni mogu napasti vaš Android

Animirani GIF-ovi s predinstaliranim malwareom, hakerski napadi pomoću glasovnog poziva, društveni inženjering i otimanje fotografija glavni su uzročnici glavobolja brojnim vlasnicima WhatsAppa. Niste čuli za ove vrste napada? Saznajte više u našem vodiču.

Opasni GIF-ovi

GIF-ovi su danas, bez dvojbe, jedan od najčešćih načina vizualne komunikacije na smartfonima - od društvenih mreža, preko foruma, pa sve do posebnih aplikacija za čavrljanje. Zamislite da vam netko pošalje GIF u kojem vam želi sretan rođendan, dobro jutro ili nešto treće, samo da bi vam pomoću njega provalio u smartfon.

Prema objavi Hacker Newsa, to je doslovno izvedivo - ili je bilo do trenutka kada je Facebook odlučio sve zakrpati i samim time spriječiti poplavu inficiranih GIF-ova. Problem je, doduše, što je do te zakrpe trebalo tri mjeseca tijekom kojih su vlasnici popularne aplikacije za čavrljanje bili ranjivi na hakerske napade GIF-om kojima su se od vlasnika Androida mogli krasti podaci i poruke. Vlasnici iOS-a su imuni na ovu vrstu napada.

Ova ranjivost je pronađena u WhatsAppu i to verzijama starijima od 2.19.230., a funkcionira na Androidu 8.1 i 9.0, no ne radi na Androidu 8.0 ili ranijim verzijama. Najbolja zaštita? Konačno nadogradite svoj WhatsApp.